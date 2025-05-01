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Квартиры около гольф-клуба в Баре, Черногория

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1 объект найдено
Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Площадь 36 м²
Современные квартиры в Черногории, в Баре в комплексе с бассейном. От застройщика. В Черног…
$80,479
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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Параметры недвижимости в Баре, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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