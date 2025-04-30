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Пентхаусы с видом на горы в Общине Бар, Черногория

Бар
5
Добра Вода
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2 объекта найдено
Пентхаус в Бар, Черногория
Пентхаус
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Продажа: Пентхаус в Черногории со своей террасой на крыше 136+160 м2 с эксклюзивным правом п…
$640,003
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Печурице, Черногория
Пентхаус
Печурице, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Комфорт и элегантность: пентхаус на первой линии у моря в пригороде Бара, на курорте Добра В…
$717,859
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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