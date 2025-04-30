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Пентхаусы с видом на море в Общине Бар, Черногория

Бар
5
Добра Вода
5
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9 объектов найдено
Пентхаус в Бар, Черногория
Пентхаус
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Продажа: Пентхаус в Черногории со своей террасой на крыше 136+160 м2 с эксклюзивным правом п…
$640,003
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Добра Вода, Черногория
Пентхаус
Добра Вода, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Этаж 5
Продается просторный пентхаус в городе Добра Вода, муниципалитет Бар, всего в 200 метрах от …
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Добра Вода, Черногория
Пентхаус
Добра Вода, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 454 м²
Этаж 6
Продаются два красивых трехкомнатных пентхауса, расположенных на берегу Адриатического моря …
$967,528
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус 4 комнаты в Бар, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Пентхаус 113 м2 в Баре. Пентхаус в новом доме в 150 м от моря с видом на море!  Отличная л…
$430,406
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Добра Вода, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Добра Вода, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Продается новая квартира в местечке Добра Вода, Барская ривьера. Пентхаус площадью 155 м2…
$275,584
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Пентхаус 4 комнаты в Бар, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 135 м²
К продаже предлагается роскошный пентхаус в центре Бара, Zetagradnje. 135 м² общая 95 м² жи…
$466,814
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Пентхаус в Печурице, Черногория
Пентхаус
Печурице, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Комфорт и элегантность: пентхаус на первой линии у моря в пригороде Бара, на курорте Добра В…
$717,859
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Добра Вода, Черногория
Пентхаус
Добра Вода, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Этаж 6
Продается 3-комнатный пентхаус, расположенный на первой линии моря в городе Добра Вода, Бар.…
$483,764
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус 4 комнаты в Добра Вода, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Добра Вода, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 5
ID 739 Продается новый пентхаус в Добра вода с панорамным видом на море и горы Площадь…
$364,472
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски

Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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