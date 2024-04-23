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Коммерческая недвижимость Dubultu Breeze

Юрмала, Латвия
Цена по запросу
;
15
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Описание Описание
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ID: 22538
ID новостройки на Realting
In CRM: 1510
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Латвия
  • Город
    Юрмала

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024

О комплексе

Продается современная, полностью отремонтированная 2-комнатная квартира в Юрмале, на улице Слокас 55A. Квартира расположена в хорошо ухоженном доме и продается с белой отделкой, что позволяет новым владельцам оформить интерьер по своему усмотрению. Дом полностью отремонтирован, утеплен фасад, что обеспечивает отличную энергоэффективность. В квартире новые коммуникации, включая систему отопления с индивидуальными счетчиками, что позволяет точно контролировать потребление энергии. Энергоэффективные окна и использование качественных отделочных материалов делают квартиру комфортной и экономичной в любое время года. Площадь квартир составляет от 32,3 до 58,6 м². Дополнительно к цене квартиры необходимо заплатить 5000 EUR за парковочное место на охраняемой территории и 7000 EUR за многофункциональное помещение на цокольном этаже. Квартира расположена в тихом и зеленом районе с очень удобным доступом к городской инфраструктуре. В непосредственной близости находятся магазины, школы, детские сады и парки, до моря всего несколько минут ходьбы. Общественный транспорт в нескольких минутах ходьбы, что позволяет быстро добраться до центра Юрмалы или ближайших городов. Квартира идеально подходит как для молодых семей, так и для инвестиции в недвижимость. Квартиру можно осмотреть только по предварительной договоренности. Свяжитесь с нами, чтобы получить больше информации или договориться о просмотре.

Местонахождение на карте

Юрмала, Латвия

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Коммерческая недвижимость Dubultu Breeze
Юрмала, Латвия
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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