Коммерческая недвижимость Dubultu Breeze

Продается современная, полностью отремонтированная 2-комнатная квартира в Юрмале, на улице Слокас 55A. Квартира расположена в хорошо ухоженном доме и продается с белой отделкой, что позволяет новым владельцам оформить интерьер по своему усмотрению. Дом полностью отремонтирован, утеплен фасад, что обеспечивает отличную энергоэффективность. В квартире новые коммуникации, включая систему отопления с индивидуальными счетчиками, что позволяет точно контролировать потребление энергии. Энергоэффективные окна и использование качественных отделочных материалов делают квартиру комфортной и экономичной в любое время года. Площадь квартир составляет от 32,3 до 58,6 м². Дополнительно к цене квартиры необходимо заплатить 5000 EUR за парковочное место на охраняемой территории и 7000 EUR за многофункциональное помещение на цокольном этаже. Квартира расположена в тихом и зеленом районе с очень удобным доступом к городской инфраструктуре. В непосредственной близости находятся магазины, школы, детские сады и парки, до моря всего несколько минут ходьбы. Общественный транспорт в нескольких минутах ходьбы, что позволяет быстро добраться до центра Юрмалы или ближайших городов. Квартира идеально подходит как для молодых семей, так и для инвестиции в недвижимость. Квартиру можно осмотреть только по предварительной договоренности. Свяжитесь с нами, чтобы получить больше информации или договориться о просмотре.