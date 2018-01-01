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Недвижимость Mežlīdes Berģi

Baltezers, Латвия
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О комплексе

Комплекс "Mežlīdes" находится в зеленой зоне, всего в 200 метрах от кольцевой дороги Риги соединяющей столицы стран Балтии, что обеспечивает превосходную коммуникацию с центром Риги и другими городами Латвии и стран Балтии. Офисы — современные бюро, планировку которых может “построить” каждый клиент под свои нужды и потребности. — оптико-волоконный кабель для работы интернета. — работая, сотрудники видят прекрасный вид из окон здания - сосновый лес. Складские помещения Арендатор имеет гибкий выбор размера помещения, которое может быть использовано для: — склада — небольшого, современного производства — демонстрационного зала
Местонахождение новостройки
Baltezers, Латвия
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Недвижимость Mežlīdes Berģi
Baltezers, Латвия
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Другие комплексы
Kipsala
Kipsala
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Агентство: REALAT real estate
Складской центр Ķīpsala предлагает арендовать холодные и отапливаемые склады, офисы класса Б, помещения для оптовой и розничной торговли, а также асфальтированную территорию. Местонахождение в непосредственной близости от берега Даугавы позволяет нам предлагать также зимнее хранение яхт и катеров – как под открытым небом, так и в соответствующих ангарах. Уже в XVII веке, когда еще только начиналась история Кипсалы, склады на острове играли важную роль. Упоминания о них встречаются в исторических хрониках острова и в последующие века. Продолжая традиции, сегодня мы предлагаем на нашей заасфальтированной территории площадью свыше 3 га аренду холодных и обогреваемых складов площадью от 55 м2. Помещения складов на Кипсале отличаются выгодным географическим положением, которое одинаково удобно как для автомобильного, так и для водного транспорта, а также находятся в пределах прямой досягаемости от центра города, порта, центрального железнодорожного вокзала и аэропорта RIX.
Гипсовая фабрика:
Гипсовая фабрика:
Рига, Латвия
от
€225,000
Сдача в: 2018
Агентство: REALAT real estate
Уникальный строительный объект „Гипсовая фабрика'' (2. слой) находится в уютной ,зелёной части. Кипсалы на берегу Даугавы(Двины). В проект с внешним садом входят 58 садов и 4 виллы высшего уровня на берегу реки. Тут приоткрывается замечательный вид на старую Ригу, пассажирский порт и дворец Государственного президента. Частная пристань для Ваших моторных лодок и яхт находится под самыми окнами апартаментов. Выгодность проекта - замечательное место нахождение - тихий побережный центр Риги, а также архитектура высшего уровня в объединении со стилем XXI столетия и комфортом. 2 слой здания будет закончен 2013 в начале года. Цены: Цены квартир начинают от 4000EUR/м 2 до 6000EUR/м2. Цены зависят от этажа и номера квартиры.
Tallinas iela 91
Tallinas iela 91
Рига, Латвия
от
€350,000
Сдача в: 2023
Агентство: REALAT real estate
Мы продаем квартиры от 1 до 3 комнат в полностью отремонтированном здании в центре Риги. Доступно квартиры от 24 м2 до 116 м2. Юридический статус - собственность на квартиру. Земля - в частной собственности. Отопление - новая, местная газовая котельная. Индивидуальные счетчики для воды, электричества и отопления. Каждая квартира имеет установленную систему домофона. Высокоскоростное подключение к интернету. Все здание было дополнительно утеплено, а окна заменены. Все системы связи - внешние и внутренние инженерные сети, полностью заменены. Квартиры предлагаются с полной отделкой, качественной сантехникой, мебелью и бытовой техникой на кухне и встроенными шкафами. Закрытая территория с дистанционно управляемыми воротами и видеонаблюдением по периметру. Парковка для велосипедов во дворе. Возможно приобрести парковочное место во дворе здания за дополнительную плату. Парковка на улице бесплатная.
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