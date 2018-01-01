Недвижимость Mežlīdes Berģi

Комплекс "Mežlīdes" находится в зеленой зоне, всего в 200 метрах от кольцевой дороги Риги соединяющей столицы стран Балтии, что обеспечивает превосходную коммуникацию с центром Риги и другими городами Латвии и стран Балтии.
Офисы
— современные бюро, планировку которых может “построить” каждый клиент под свои нужды и потребности.
— оптико-волоконный кабель для работы интернета.
— работая, сотрудники видят прекрасный вид из окон здания - сосновый лес.
Складские помещения
Арендатор имеет гибкий выбор размера помещения, которое может быть использовано для:
— склада
— небольшого, современного производства
— демонстрационного зала
Складской центр Ķīpsala предлагает арендовать холодные и отапливаемые склады, офисы класса Б, помещения для оптовой и розничной торговли, а также асфальтированную территорию. Местонахождение в непосредственной близости от берега Даугавы позволяет нам предлагать также зимнее хранение яхт и катеров – как под открытым небом, так и в соответствующих ангарах.
Уже в XVII веке, когда еще только начиналась история Кипсалы, склады на острове играли важную роль. Упоминания о них встречаются в исторических хрониках острова и в последующие века. Продолжая традиции, сегодня мы предлагаем на нашей заасфальтированной территории площадью свыше 3 га аренду холодных и обогреваемых складов площадью от 55 м2. Помещения складов на Кипсале отличаются выгодным географическим положением, которое одинаково удобно как для автомобильного, так и для водного транспорта, а также находятся в пределах прямой досягаемости от центра города, порта, центрального железнодорожного вокзала и аэропорта RIX.
Уникальный строительный объект „Гипсовая фабрика'' (2. слой) находится в уютной ,зелёной части. Кипсалы на берегу Даугавы(Двины). В проект с внешним садом входят 58 садов и 4 виллы высшего уровня на берегу реки. Тут приоткрывается замечательный вид на старую Ригу, пассажирский порт и дворец Государственного президента. Частная пристань для Ваших моторных лодок и яхт находится под самыми окнами апартаментов. Выгодность проекта - замечательное место нахождение - тихий побережный центр Риги, а также архитектура высшего уровня в объединении со стилем XXI столетия и комфортом. 2 слой здания будет закончен 2013 в начале года.
Цены:
Цены квартир начинают от 4000EUR/м 2 до 6000EUR/м2. Цены зависят от этажа и номера квартиры.
Мы продаем квартиры от 1 до 3 комнат в полностью отремонтированном здании в центре Риги. Доступно квартиры от 24 м2 до 116 м2.
Юридический статус - собственность на квартиру. Земля - в частной собственности.
Отопление - новая, местная газовая котельная.
Индивидуальные счетчики для воды, электричества и отопления.
Каждая квартира имеет установленную систему домофона.
Высокоскоростное подключение к интернету.
Все здание было дополнительно утеплено, а окна заменены.
Все системы связи - внешние и внутренние инженерные сети, полностью заменены.
Квартиры предлагаются с полной отделкой, качественной сантехникой, мебелью и бытовой техникой на кухне и встроенными шкафами.
Закрытая территория с дистанционно управляемыми воротами и видеонаблюдением по периметру.
Парковка для велосипедов во дворе.
Возможно приобрести парковочное место во дворе здания за дополнительную плату.
Парковка на улице бесплатная.