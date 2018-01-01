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Недвижимость Green Park

Terini, Латвия
от
€6,580
;
6
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О комплексе

Ультра-энергоэффективные помещения; „Built to Suit” - все помещения могут быть адаптированы под нужды Клиента (планировка, количество доков, рампы, количество санузлов и т. д.); Превосходное место нахождения - территория Парка граничит с Международным аэропортом „Рига”. Рядом общественный транспорт (автобусная остановка всего в 500 м). До центра Риги 15 минут; SMART LED СЕНСОРНЫЕ светильники – программируемые, диммируемые, управляемые с iPad, на 30 % энергоэффективнее LED, на 95 % энергоэффективнее ламп накаливания; Ветровые турбины и солнечные панели еще больше уменьшат расходы на хозяйственное обслуживание помещений; Установленный контроль доступа и времени, позволяющий руководству предприятия получать отчет о времени, проведенном каждым сотрудником на работе, и контролировать доступ каждого сотрудника к помещениям; Бесплатное место для рекламы на фасаде здания.
Местонахождение новостройки
Terini, Латвия

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Недвижимость Green Park
Terini, Латвия
от
€6,580
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство: REALAT real estate
Удобный подъезд, охраняемая территория, рампа, своя ж/д ветка, ж/д рампа. SIA “Tālbergs“ акцизные и таможенные помещения находятся в Плявниеках. Rīga, Rencēnu 10A. Организация погрузки/разгрузки габаритных и негабаритных грузов: Сортировка и упаковка грузов; Возможность комплектации грузов приходящих морем и автотранспортом; Хранение негабаритных грузов на своей охраняемой территории; Обработка (перекачка) жидких грузов Аренда площади склада; Охраняемая стоянка грузовых автомобилей Склады оборудованы видеонаблюдением, охраной, рампами, универсальной спецтехникой и удобными подъездными путями. B распоряжении компании имеются складские помещения, на которых осуществляются операции по обрпботке грузов.
Magdelēnas kvartāls
Magdelēnas kvartāls
Рига, Латвия
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Magdelēnas kvartāls – vieta ar (īs)to sajūtu! В самом престижном районе риги — тихом центре, между улицами антонияс, эмиля мелнгайля и стрелниеку, возводится magdelēnas kvartāls — пространство для жизни и работы совершенно нового типа, где сделано всё, чтобы жильцы чувствовали себя превосходно. Дополнительная информация Это место входит в список всемирного культурного и природного наследия юнеско. прекрасные рестораны, зелёные парки, уютные кафе, магазинчики и торговые центры, школы и вузы, излюбленные места культурного досуга — всё это находится на расстоянии короткой пешей прогулки. в рамках первого этапа построены два жилых здания с 116 апартаментами, тремя коммерческими помещениями разной площади, автостоянкой на 73 парковочных места с шестью гаражами, а также дополнительными кладовыми для владельцев апартаментов. в целом квартал будет насчитывать 300 апартаментов, 16 500 м2 офисов и 4500 м2 коммерческих помещений. Для комфорта жильцов между зданиями устроен просторный зелёный сад площадью 2000 м2, свободный от автомобилей. жителям квартала доступны также детская игровая площадка и зона для занятий спортом. личное пространство вне апартаментов формируют большие балконы площадью 6–9 м2 и террасы площадью до 23 м2. апартаменты, площадь которых варьирует от 46 до 152 м2, просторны и наполнены светом благодаря большим окнам, которые у большинства апартаментов выходят на обе стороны здания. С потолками высотой 2,95 м помещения всегда будут полны воздуха, а ваша голова — светлых и продуктивных мыслей. а продуманные и созданные в правильных пропорциях планировки квартир позволят вместить больше функций на меньшей площади. Новое предложение на рынке недвижимости — концепт «живи и работай» (live-work). в каждом таком помещении рабочее пространство на первом этаже соединено с жилым на втором. путь из дома на работу и обратно сокращается до минимума, что позволяет проводить значительно больше времени с близкими! Проект насчитывает семь таких апартаментов. В целом первая очередь Magdelēnas kvartāls получила уже три высоких награды, доказывающих качество и экологическую устойчивость проекта: - награда «Лучший коммерческий объект» в номинации «Лучший экологически устойчивый проект Латвии 2017», - 1-е место на конкурсе «Награда года “Латвийское строительство” 2018» в номинации «Новый жилой дом», и - 1-е место на конкурсе «Лучшее строение года в Латвии 2018» в номинации «Жилая новостройка».
Blaumaņa residence
Blaumaņa residence
Рига, Латвия
от
€90,480
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Дом сдан, все квартиры с премиальным ремонтом, готовы к проживанию. Blaumaņa Residence представляет собой три корпуса: История, Литература и Архитектура. Резиденция идеально вписывается в архитектурный облик улицы Блауманя, а также имеет все необходимое для обеспечения будущим жителям комфорта и уединения от динамичного потока городской среды. Территория дома закрыта от машин и представляет собой тихое пространство. Близость к культурным объектам города, парки, музеи, набережная, старый город, крупнейшие университеты, деловые и торговые центры – все это обеспечивает исключительную привлекательность расположения Вашего будущего дома. КВАРТИРЫ Каждый корпус включает в себя 6 этажей. На выбор предложены одна-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью от 34 до 154 кв. м.
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