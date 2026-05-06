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Жилой квартал Projet neuf bat yam prix attractifs

Бат-Ям, Израиль
от
$624,375
12.08.2026
$624,375
11.08.2026
$626,250
;
5
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ID: 39781
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    HaSar Rabinovich

О комплексе

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Ссылка NBY 124-3 Квартира 3 номера новый застройщик, Бат Ям. Предпродажа Ультра интересный проект Tama 38 расположен в самом сердце Бат-Яма, в 15 минутах ходьбы от пляжа и недалеко от трамвайной линии, непосредственно соединяющей Тель-Авив. У нас есть несколько видов 3 штук для продажи от 67 м2. В каждой квартире есть, конечно, мамочка и балкон. Возможность купить парковочное место дополнительно. Доставка запланирована на июль 2026 года. У нас также есть 4 и 5 номеров для продажи в этом проекте, а также пентхаусы.

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Projet neuf bat yam prix attractifs
Бат-Ям, Израиль
от
$624,375
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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