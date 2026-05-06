Жилой квартал Projet neuf bat yam prix attractifs

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Ссылка NBY 124-3
Квартира 3 номера новый застройщик, Бат Ям.
Предпродажа
Ультра интересный проект Tama 38 расположен в самом сердце Бат-Яма, в 15 минутах ходьбы от пляжа и недалеко от трамвайной линии, непосредственно соединяющей Тель-Авив.
У нас есть несколько видов 3 штук для продажи от 67 м2.
В каждой квартире есть, конечно, мамочка и балкон.
Возможность купить парковочное место дополнительно.
Доставка запланирована на июль 2026 года.
У нас также есть 4 и 5 номеров для продажи в этом проекте, а также пентхаусы.
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Бат-Ям, Израиль
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