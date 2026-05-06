Жилой квартал Projet neuf bat yam prix attractifs

Ссылка NBY 124-3 Квартира 3 номера новый застройщик, Бат Ям. Предпродажа Ультра интересный проект Tama 38 расположен в самом сердце Бат-Яма, в 15 минутах ходьбы от пляжа и недалеко от трамвайной линии, непосредственно соединяющей Тель-Авив. У нас есть несколько видов 3 штук для продажи от 67 м2. В каждой квартире есть, конечно, мамочка и балкон. Возможность купить парковочное место дополнительно. Доставка запланирована на июль 2026 года. У нас также есть 4 и 5 номеров для продажи в этом проекте, а также пентхаусы.