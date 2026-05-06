  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ришон-ле-Цион
  4. Жилой квартал Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion

Жилой квартал Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion

Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,38 млн
;
9
Оставить заявку
ID: 38277
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Rehovot Subdistrict
  • Город
    Ришон-ле-Цион
  • Адрес
    Зеев Жаботинский

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
? В самом сердце популярного района Кирьят-Ганим Уникальный дуплекс? ? Редкая возможность, которая не приходит на рынок каждый день! Дуплекс 7 комнат ~ 143 м2 Интеллектуально разделен на 2 жилых блока, с 2 отдельными входами из здания. ✔️ Квартира из 4 комнат с террасой площадью около 20 м2 – зарабатывает около 8000 в месяц. ✔️ 2-комнатная квартира с террасой на крыше — зарабатывает около 5000 в месяц. ? Ежемесячный доход около 13 000! ✨ Возможность продолжать получать доход от аренды или объединить два блока, чтобы найти просторный дуплекс из 7 номеров. ✔️ Полностью отремонтирован. ✔️ 2 зарегистрированных парковочных места в Табу. ✔️ Гибкий - идеально подходит для инвесторов, семей или тех, кто ищет пассивный доход во время проживания на сайте. ? Местоположение в Kiryat Ganim. Зарезервировано для серьезных покупателей – сделка с высоким потенциалом с доходом с первого дня!

Местонахождение на карте

Ришон-ле-Цион, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Quartier city duplex 4 pieces
Ашкелон, Израиль
от
$547,760
Жилой квартал Mekor haim beau 4 pieces
Иерусалим, Израиль
от
$1,44 млн
Жилой квартал Duplex penthouse rue calme florentine
Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble
Тель-Авив, Израиль
от
$1,56 млн
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$1,31 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,38 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Жилой квартал Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Жилой квартал Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Жилой квартал Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Жилой квартал Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Показать все Жилой квартал Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Жилой квартал Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Ашдод, Израиль
от
$774,080
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble spacieux
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$1,57 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Villa de haut standing a kadima
Жилой квартал Villa de haut standing a kadima
Жилой квартал Villa de haut standing a kadima
Жилой квартал Villa de haut standing a kadima
Жилой квартал Villa de haut standing a kadima
Показать все Жилой квартал Villa de haut standing a kadima
Жилой квартал Villa de haut standing a kadima
Кадима, Израиль
от
$1,97 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации