Жилой квартал Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion

? В самом сердце популярного района Кирьят-Ганим Уникальный дуплекс? ? Редкая возможность, которая не приходит на рынок каждый день! Дуплекс 7 комнат ~ 143 м2 Интеллектуально разделен на 2 жилых блока, с 2 отдельными входами из здания. ✔️ Квартира из 4 комнат с террасой площадью около 20 м2 – зарабатывает около 8000 в месяц. ✔️ 2-комнатная квартира с террасой на крыше — зарабатывает около 5000 в месяц. ? Ежемесячный доход около 13 000! ✨ Возможность продолжать получать доход от аренды или объединить два блока, чтобы найти просторный дуплекс из 7 номеров. ✔️ Полностью отремонтирован. ✔️ 2 зарегистрированных парковочных места в Табу. ✔️ Гибкий - идеально подходит для инвесторов, семей или тех, кто ищет пассивный доход во время проживания на сайте. ? Местоположение в Kiryat Ganim. Зарезервировано для серьезных покупателей – сделка с высоким потенциалом с доходом с первого дня!