Жилой квартал Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
? В самом сердце популярного района Кирьят-Ганим
Уникальный дуплекс?
? Редкая возможность, которая не приходит на рынок каждый день!
Дуплекс 7 комнат ~ 143 м2
Интеллектуально разделен на 2 жилых блока, с 2 отдельными входами из здания.
✔️ Квартира из 4 комнат с террасой площадью около 20 м2 – зарабатывает около 8000 в месяц.
✔️ 2-комнатная квартира с террасой на крыше — зарабатывает около 5000 в месяц.
? Ежемесячный доход около 13 000!
✨ Возможность продолжать получать доход от аренды или объединить два блока, чтобы найти просторный дуплекс из 7 номеров.
✔️ Полностью отремонтирован.
✔️ 2 зарегистрированных парковочных места в Табу.
✔️ Гибкий - идеально подходит для инвесторов, семей или тех, кто ищет пассивный доход во время проживания на сайте.
? Местоположение в Kiryat Ganim.
Зарезервировано для серьезных покупателей – сделка с высоким потенциалом с доходом с первого дня!
Местонахождение на карте
Ришон-ле-Цион, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно