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Жилой квартал Immeuble neuf proche mer vieux nord

Тель-Авив, Израиль
от
$1,75 млн
;
5
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ID: 38351
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ben Yehuda, 170

О комплексе

Перевод
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Квартира на продажу в Тель-Авиве, на Старом Севере, недалеко от будущего трамвая и в нескольких шагах от моря! Новое здание, 1-й этаж на 6 с лифтом, 3 комнаты, терраса 77м2 + 12м2, 1 парковка, 2 выставки: Север, Запад. Цена: 5 350 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Immeuble neuf proche mer vieux nord
Тель-Авив, Израиль
от
$1,75 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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