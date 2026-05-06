Жилой квартал Midtown 3 pieces

Квартира на продажу в Тель-Авиве, в красивой Башне Мидтауна! Башня расположена в центре Тель-Авива, недалеко от садов Сароны, Азриели, центра города и легко доступна на общественном транспорте, с въездом и выездом из города. Здание предлагает комплексные услуги, в том числе роскошный вестибюль с охраной 24/7, тренажерный зал и открытый бассейн и многое другое! Квартира светлая и удобная. 11 этаж с 6 лифтами. Три комнаты. 68 м2 + 10 м2 терраса. 1 парковочное место. Мамад. Открытый вид. Цена: 3 400 000 шт.