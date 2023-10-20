Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Живите безопасно, свободно, в теплой и элегантной обстановке.
Эта резиденция была разработана для тех, кто хочет сохранить полную автономию, наслаждаясь безопасной, дружественной и высококлассной средой.
Абсолютная безопасность – ежедневное спокойствие
Безопасность 24/7 с постоянной охраной
Контролируемый доступ и спокойная жилая среда
Обнадеживающая основа для вас и ваших близких, без компромисса с вашей независимостью.
Настоящая соседская жизнь, дружелюбная и теплая
Роскошное лобби, место встречи и обмена
Синагога в резиденции, укрепляющая общественные связи
Резиденция размером с человека, идеально подходит для создания отношений при уважении частной жизни каждого человека.
Полная автономия дома навсегда
Частные апартаменты от 2 до 5 номеров, с балконом или большой террасой
Недвижимость, зарегистрированная в Табу: вы полностью владеете своим жильем
Нет обязательств по обслуживанию: вы свободно выбираете то, что вам нужно, когда вы хотите.
Услуга la carte, в соответствии с вашими пожеланиями
Ресторан
Спортивный зал
Медицинская помощь и вспомогательные услуги
➡️ Вы остаетесь независимым, с решениями на кончиках ваших пальцев.
Идеальное место
Магазины и объекты поблизости
Всего в 20 минутах от центра Иерусалима
Снижение платы за кондоминиум, редкое преимущество для проживания такого статуса
Идеальное сочетание безопасности, удобства, комфорта и свободы.
Место жизни, предназначенное для сегодняшнего дня и для будущего.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно