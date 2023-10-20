  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Бат-Ям, Израиль
от
$675,000
;
15
Оставить заявку
ID: 28024
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
БАТ ЯМ - Золотая площадь Роскошный интимный дом Предупреждение: строительство продолжается Планируемая поставка: июнь 2026 Пляж находится в 150 метрах Трамвай 200 м (12 мин от Тель-Авива) Центральный район, рядом со всеми удобствами Преимущества проекта Благоприятные условия оплаты: 20% при подписании - 80% при ключевой доставке Высококлассные спецификации ♦Оптимальные банковские гарантии

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite
Хадера, Израиль
от
$489,900
Жилой квартал Bon emplacement
Ашкелон, Израиль
от
$444,000
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$841,200
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,05 млн
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Иерусалим, Израиль
от
$865,200
Вы просматриваете
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$675,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Jerusalem arnona
Жилой квартал Jerusalem arnona
Жилой квартал Jerusalem arnona
Жилой квартал Jerusalem arnona
Иерусалим, Израиль
от
$1,46 млн
ПРОЕКТ АРНОНА РЕЗИДЕНЦИИ - Профессия: 30 апреля 2029 года. Жилой проект в Арнонском районе, Два 22-этажных здания Рядом с улицей Эйн Гуеди и рядом с улицей Хеврон, обслуживаемой трамваем. Большой выбор просторных 3-х и 5-ти комнатных квартир, в эти здания также входят мини-пентхаусы и пен…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$930,000
БАТ ЯМ - Золотая площадь Роскошный интимный дом Предупреждение: строительство продолжается Планируемая поставка: июнь 2026 Пляж находится в 150 метрах Трамвай 200 м (12 мин от Тель-Авива) Центральный район, рядом со всеми удобствами Преимущества проекта Благоприятные условия оплаты: 20% пр…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$660,000
Новый проект по Ramat Bet Shemesh расположен между Иерусалимом и центром страны Расположен рядом с Ramat Bet Shemesh К этому проекту относится роскошный жилой проект, включающий 3-4-5 номеров и пентхаусов, с прекрасным видом на парк, расположенный в природном лесу, недалеко от Матнаса и всех…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации