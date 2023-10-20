  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite

Бат-Ям, Израиль
от
$705,000
;
6
ID: 28028
Дата обновления: 18.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

Français Français
TAMA IMMOBILARY ПРОЕКТ 38 - БАТ ЯМ Живите недалеко от моря, на одной из самых популярных улиц Бат-Яма – улице Ха’Атсмаут. Проект уже хорошо проработан, запланирована поставка: 2026 Расположен на элегантной и тихой улице недалеко от моря, с четким видом на зеленый парк, который спускается на пляж. Остается на продажу: 3-комнатные апартаменты с задней террасой от 2,290,000NIS 1 мини-пентхаус 5 просторных номеров 118м2 4,380,000NIS Квартиры, оборудованные мамами Исключительные условия оплаты: Редкая возможность жить или инвестировать в идиллическую обстановку в Бат-Яме, недалеко от моря, парков и всех удобств, включая трамвайную станцию.

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Образование
Здравоохранение

