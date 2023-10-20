  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал En plein coeur de bait vagan ramat sharet

Жилой квартал En plein coeur de bait vagan ramat sharet

Иерусалим, Израиль
от
$1,43 млн
26.08.2025
$1,43 млн
14.07.2025
$1,33 млн
;
3
Оставить заявку
ID: 26915
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Это новый проект на Байт Ваган, граничащий с Рамат Шарет. - На новом этапе вы будете наслаждаться отличным расположением в самом центре района, оптимальной топографией и связью между городской средой, зелеными насаждениями, парками поблизости и потрясающим панорамным видом на Иерусалим. Резиденция 2 красивых 19-этажных башен с высоким уровнем обслуживания, престижный вестибюль с высотой потолка, полностью оборудованный тренажерный зал и бизнес-зал. Большой выбор апартаментов от 3, 4 и 5 номеров до пентхауса. Все апартаменты оборудованы кондиционером VRF, электрическими жалюзи с подогревом пола, изоляционным остеклением и т. Д. Очень гибкий график; Доставка 48 месяцев.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Иерусалим, Израиль
от
$1,05 млн
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Иерусалим, Израиль
от
$865,200
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,65 млн
Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Хариш, Израиль
от
$318,000
Жилой квартал En plein centre ville de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Иерусалим, Израиль
от
$1,43 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,58 млн
Новый проект, расположенный в Катамоне, Иерусалим, рядом со всеми удобствами, магазинами, ресторанами, Canion Hadar, рядом с Emek refaim. 7-этажное здание доступно в марте 2026 года Pinoui /binoui, подпольное отопление, лифт, парковка, подвал необязательно, интерком Последние квартиры 4p, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Иерусалим, Израиль
от
$865,200
Новый проект в Кирьят-Хайовеле, апартаменты от 3 до 5 комнат, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей Проект Nine Delivery Dec 2026 Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный центр, включающ…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Нетания, Израиль
от
$996,000
Мардоче хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект Уссишкин 12 - это бутик-здание, стратегически расположенное в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минутах от пляжа. На одной из самых желанных улиц города Характеристики проекта Проект включа…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации