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Жилой квартал A ne pas manquer a renover bonne affaire proche de la mer

Нетания, Израиль
от
$539,328
27.05.2025
$539,328
27.05.2025
$511,238
;
4
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ID: 26177
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Перевод
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Инвестиционный продукт вблизи Кикара и у моря. 3 штуки на 5 этаже с лифтом. парковка. Большой потенциал.

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль

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Жилой квартал A ne pas manquer a renover bonne affaire proche de la mer
Нетания, Израиль
от
$539,328
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