Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un quartier pittoresque de hakerem

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Этот превосходный пентхаус, расположенный в районе Хакерем Тель-Авива, предлагает несравненный жизненный опыт. Идеально расположенный недалеко от пляжа, оживленного рынка Кармель и оживленной улицы Нахлат Биньямин, он предлагает легкий доступ ко многим развлекательным заведениям.
Расположенная на тихой улице, эта эксклюзивная недвижимость находится в уникальном двухэтажном здании с лифтом. Он предлагает жилую площадь около 106 м2 и включает в себя 29 м2 балконов с потрясающим видом на город. Большая терраса гостиной простирается примерно на 23 м2, дополненная еще одним балконом, прилегающим к главной спальне. С отличной вентиляцией на западе, востоке и юге, в собственности есть три спальни, включая главную спальню с балконом, а также сейф (мамад).
Парковка: 1
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
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