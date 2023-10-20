Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un quartier pittoresque de hakerem

Этот превосходный пентхаус, расположенный в районе Хакерем Тель-Авива, предлагает несравненный жизненный опыт. Идеально расположенный недалеко от пляжа, оживленного рынка Кармель и оживленной улицы Нахлат Биньямин, он предлагает легкий доступ ко многим развлекательным заведениям. Расположенная на тихой улице, эта эксклюзивная недвижимость находится в уникальном двухэтажном здании с лифтом. Он предлагает жилую площадь около 106 м2 и включает в себя 29 м2 балконов с потрясающим видом на город. Большая терраса гостиной простирается примерно на 23 м2, дополненная еще одним балконом, прилегающим к главной спальне. С отличной вентиляцией на западе, востоке и юге, в собственности есть три спальни, включая главную спальню с балконом, а также сейф (мамад). Парковка: 1