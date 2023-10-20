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Жилой квартал Avec terrasse particulier haut standing luxueux agreable spacieux bel appartement bonnes orientations en bon etat magnifique

Иерусалим, Израиль
от
$4,78 млн
;
4
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ID: 25633
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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Пентхаус дуплекс 280 м2 + балкон 30 м2, 5-й этаж на 5, 2 ванные комнаты, лифт, кондиционер, подвал, 2 парковочных места, 1 балкон, 3 туалета, 4 ориентации, крыша с бассейном, возможность построить 80 м на крыше; вид на старый город и храмовую гору. Престижная недвижимость в отличном состоянии, отремонтирована.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Avec terrasse particulier haut standing luxueux agreable spacieux bel appartement bonnes orientations en bon etat magnifique
Иерусалим, Израиль
от
$4,78 млн
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