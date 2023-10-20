Жилой квартал Avec terrasse particulier haut standing luxueux agreable spacieux bel appartement bonnes orientations en bon etat magnifique

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Пентхаус дуплекс 280 м2 + балкон 30 м2, 5-й этаж на 5, 2 ванные комнаты, лифт, кондиционер, подвал, 2 парковочных места, 1 балкон, 3 туалета, 4 ориентации, крыша с бассейном, возможность построить 80 м на крыше; вид на старый город и храмовую гору. Престижная недвижимость в отличном состоянии, отремонтирована.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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В районе Мекор Хаим, недалеко от Баки, Эмек Рефаим, у подножия парка Хамесила.
В роскошном магазине строится девять промоутеров. Шаббат и лобби-лифты.
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Яркая квартира, напольное отопление, центральный кондиционер и комната дл…