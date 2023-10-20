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Жилой квартал Charmant mini penthouse au nord de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$2,39 млн
;
9
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ID: 26663
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

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Этот изысканный мини-пентхаус, расположенный в популярном районе Ламед Хахадаша к северу от Тель-Авива, предлагает исключительный жизненный опыт. Всего в нескольких шагах от моря и оживленной набережной Норд, недвижимость также находится в непосредственной близости от ведущих учебных заведений и торгового центра в районе. Расположенные на 10-м этаже современного 12-этажного здания, жители могут наслаждаться роскошными удобствами, такими как тщательно организованное открытое пространство, элегантный вестибюль, современный тренажерный зал, стильная гостиная и велосипедная комната. Ключевые детали: Внутренняя жилая площадь: 136 м2 Терраса с видом на море: 24 м2 Ориентация: 3 Номера: 4 в общей сложности, включая мастер-люкс с раздевалкой Ванные комнаты: 3 полные ванные комнаты плюс дополнительная туалетная комната Mamad - в безопасном помещении Хранение: 11 м2 с потолками высотой 4 метра Парковка: 3 места Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Charmant mini penthouse au nord de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,39 млн
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