Жилой квартал Charmant mini penthouse au nord de tel aviv

Этот изысканный мини-пентхаус, расположенный в популярном районе Ламед Хахадаша к северу от Тель-Авива, предлагает исключительный жизненный опыт. Всего в нескольких шагах от моря и оживленной набережной Норд, недвижимость также находится в непосредственной близости от ведущих учебных заведений и торгового центра в районе. Расположенные на 10-м этаже современного 12-этажного здания, жители могут наслаждаться роскошными удобствами, такими как тщательно организованное открытое пространство, элегантный вестибюль, современный тренажерный зал, стильная гостиная и велосипедная комната. Ключевые детали: Внутренняя жилая площадь: 136 м2 Терраса с видом на море: 24 м2 Ориентация: 3 Номера: 4 в общей сложности, включая мастер-люкс с раздевалкой Ванные комнаты: 3 полные ванные комнаты плюс дополнительная туалетная комната Mamad - в безопасном помещении Хранение: 11 м2 с потолками высотой 4 метра Парковка: 3 места Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.