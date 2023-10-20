Жилой квартал Charmant mini penthouse au nord de tel aviv

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Этот изысканный мини-пентхаус, расположенный в популярном районе Ламед Хахадаша к северу от Тель-Авива, предлагает исключительный жизненный опыт. Всего в нескольких шагах от моря и оживленной набережной Норд, недвижимость также находится в непосредственной близости от ведущих учебных заведений и торгового центра в районе. Расположенные на 10-м этаже современного 12-этажного здания, жители могут наслаждаться роскошными удобствами, такими как тщательно организованное открытое пространство, элегантный вестибюль, современный тренажерный зал, стильная гостиная и велосипедная комната.
Ключевые детали:
Внутренняя жилая площадь: 136 м2
Терраса с видом на море: 24 м2
Ориентация: 3
Номера: 4 в общей сложности, включая мастер-люкс с раздевалкой
Ванные комнаты: 3 полные ванные комнаты плюс дополнительная туалетная комната
Mamad - в безопасном помещении
Хранение: 11 м2 с потолками высотой 4 метра
Парковка: 3 места
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
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