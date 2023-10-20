Жилой квартал Appartement de jardin meuble haut de gamme dans le vieux nord de tel aviv

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Эта квартира с садом, расположенная в самом сердце старого севера Тель-Авива, является замечательным открытием. С примерно 100 квадратных метров жилой площади и очаровательным внутренним двором около 64 квадратных метров, эта квартира расположена в совершенно новом здании в возрасте до двух лет. Его привилегированное расположение на улице Еремяху предлагает удобный доступ к пляжу, парку Яркон и улице Дизенгофф, предлагая тихий побег из суеты города.
Разработанная архитектурно с тщательным вниманием к деталям, квартира имеет хорошо оборудованную кухню с высококачественной техникой, две спальни, две ванные комнаты и щедрое открытое пространство, включая большой внутренний двор и удобный английский внутренний двор. Кроме того, квартира полностью меблирована высококачественной мебелью и электроприборами, а также оснащена современными удобствами, такими как система умного дома, мини-центральный кондиционер, напольное покрытие из рыбы, качественные внутренние и наружные двери и стандартное парковочное место площадью около 12 квадратных метров.
В целом, эта высококлассная меблированная садовая квартира предлагает исключительный жизненный опыт в одном из самых востребованных районов Тель-Авива.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
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