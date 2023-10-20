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Жилой квартал Beau deux pieces renove a proximite du parc de bat yam

Бат-Ям, Израиль
от
$474,721
02.04.2025
$474,721
17.02.2025
$476,073
;
Жилой квартал Beau deux pieces renove a proximite du parc de bat yam
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ID: 25046
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

Перевод
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Тридцать два 60-метровых пика были отозваны с видом на парк Бат-Ям. 3-й этаж. КАЛМЕ БЛИЗ ЭКОЛЕ, ТРАНСПОРТ И ТОРГОВЛЯ. ПРОЕКТ ПИНУИ БИНУИ СИГНАТУРА

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль

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Жилой квартал Beau deux pieces renove a proximite du parc de bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$474,721
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