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Жилой квартал Cave de stockage a louer a jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,545
;
4
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ID: 25799
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Расположен на престижной улице Кинг-Дэвид, в аутентичном, пасторальном и тихом жилом комплексе. Доступны подземные хранилища. Общая площадь 110 м2, делимая или в аренду в полном объеме. Цена: 50 ILS за квадратный метр.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Cave de stockage a louer a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,545
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