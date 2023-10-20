Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel

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MAGNIFIC 3 PARTS CURRENT IN CONSTRUCTION IN THE THREE BASEL TELE AVIV QUARTER. ВЫСОКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ; ПОДАЧА В 10 МЕСЯЦАХ. ВЫСОКИЕ ПЛАФОУНДЫ 2,9 М; ПОСТАНОВЛЯЕТСЯ В 10 МЕСЯЦАХ, ПРОДАННЫХ С КАВЕ
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
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