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Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel

Тель-Авив, Израиль
от
$1,53 млн
02.04.2025
$1,53 млн
23.12.2024
$1,52 млн
;
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
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ID: 23377
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
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MAGNIFIC 3 PARTS CURRENT IN CONSTRUCTION IN THE THREE BASEL TELE AVIV QUARTER. ВЫСОКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ; ПОДАЧА В 10 МЕСЯЦАХ. ВЫСОКИЕ ПЛАФОУНДЫ 2,9 М; ПОСТАНОВЛЯЕТСЯ В 10 МЕСЯЦАХ, ПРОДАННЫХ С КАВЕ

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,53 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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