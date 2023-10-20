Жилой квартал Un tout nouvel appartement a ramat aviv gimel

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Это совершенно новая квартира в востребованном районе Рамат-Авив-Гимел. Расположенная в 19-этажной башне на улице Ахимейр, эта квартира предлагает жилую площадь 85 м2 с террасой 15 м2. Разработанная архитектором Авнером Яшаром, башня имеет высококлассные удобства, такие как открытый бассейн, фитнес-зал, сауна и вестибюль, открытый 24/7.
Сама квартира расположена на 2-м этаже и включает в себя яркую гостиную, главную спальню с ванной комнатой, открытую кухню Tulman, оборудованную высококачественной электроприборами и парковочным местом. Блок хранения идеально расположен рядом с квартирой, что гарантирует легкий доступ. Кроме того, его можно легко интегрировать в жилое пространство, обеспечивая дополнительную ценность для жильцов.
Жители этого комплекса будут пользоваться многими преимуществами проживания в одном из районов с самым высоким качеством в центральном регионе. С легким доступом к пляжу, средней школе Альянса, Тель-Авивскому университету, торговому центру Рамат-Авива, центру Шустера, загородному клубу, общественному центру Розен, медицинским центрам и банкам, в этом месте есть все, чтобы понравиться.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
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