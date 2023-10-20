Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite

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Оригинальное название: Monbaz 3, Downtown
Пол: 6-й
Части: 2
Балкон: Да
Парковка: Да
Меблированный: Нет
Доступно: 15 июня 2025
Аренда: 6200 шекелей
Обвинения в кондоминиуме (Ваад Байит): 550 шекелей в месяц
Группа Семеренко
Муниципальный налог (Арнона): около 4500 шекелей в год
Ты …
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