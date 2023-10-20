Жилой квартал Une opportunite rare a rasco jerusalem

На тихой и жилой улице в востребованном районе Раско откройте для себя светлую 3-комнатную квартиру, расположенную на 3-м этаже каменного здания в Иерусалиме, включающего всего 10 квартир. Квартира имеет три ориентации, красивый открытый вид и замечательную естественную яркость в течение дня. Он имеет три приятных балкона, идеально подходящих для создания мирных открытых пространств. Окружающая среда идеально подходит для семейной жизни: недалеко от общественного транспорта, школ и окрестных магазинов. В здание включено парковочное место, что представляет собой определенное преимущество в этой области. Недвижимость в настоящее время сдается в аренду, но будет свободно занимать в течение трех месяцев, обеспечивая необходимую гибкость для организации вашего переезда или инвестиционного проекта в полной безмятежности.