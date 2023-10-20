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Жилой квартал Une opportunite rare a rasco jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$814,610
;
5
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ID: 25975
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Дата обновления: 15.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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На тихой и жилой улице в востребованном районе Раско откройте для себя светлую 3-комнатную квартиру, расположенную на 3-м этаже каменного здания в Иерусалиме, включающего всего 10 квартир. Квартира имеет три ориентации, красивый открытый вид и замечательную естественную яркость в течение дня. Он имеет три приятных балкона, идеально подходящих для создания мирных открытых пространств. Окружающая среда идеально подходит для семейной жизни: недалеко от общественного транспорта, школ и окрестных магазинов. В здание включено парковочное место, что представляет собой определенное преимущество в этой области. Недвижимость в настоящее время сдается в аренду, но будет свободно занимать в течение трех месяцев, обеспечивая необходимую гибкость для организации вашего переезда или инвестиционного проекта в полной безмятежности.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Une opportunite rare a rasco jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$814,610
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