Жилой квартал Une opportunite rare a rasco jerusalem

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На тихой и жилой улице в востребованном районе Раско откройте для себя светлую 3-комнатную квартиру, расположенную на 3-м этаже каменного здания в Иерусалиме, включающего всего 10 квартир.
Квартира имеет три ориентации, красивый открытый вид и замечательную естественную яркость в течение дня. Он имеет три приятных балкона, идеально подходящих для создания мирных открытых пространств.
Окружающая среда идеально подходит для семейной жизни: недалеко от общественного транспорта, школ и окрестных магазинов. В здание включено парковочное место, что представляет собой определенное преимущество в этой области.
Недвижимость в настоящее время сдается в аренду, но будет свободно занимать в течение трех месяцев, обеспечивая необходимую гибкость для организации вашего переезда или инвестиционного проекта в полной безмятежности.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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