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Жилой квартал Avec terrasse calme grand spacieux

Тель-Авив, Израиль
от
$4,49 млн
02.04.2025
$4,49 млн
11.01.2025
$4,40 млн
23.12.2024
$4,45 млн
;
5
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ID: 23460
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
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Одноэтажный пентхаус очень хорошо расположен с площадью 150 м2 с террасой 70 м2 на том же уровне на 5-м этаже с лифтом, который прибывает прямо в квартиру. Прекрасный вид на квартиру, очень большое заливное окно, очень светлое и тихое в нескольких шагах от театра Хабима и улицы Дизенгофф. Очень хорошая высота под потолками Парковка

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Avec terrasse calme grand spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$4,49 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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