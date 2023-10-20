Жилой квартал Prix exceptionnel une maison de reve dans le quartier residentiel recherche de neve haim a hadera

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БЖ
Франкоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет вам эксклюзивно, в категории «СОЛЛЕКЦИЯ» в востребованном жилом районе Неве-Хаим, примерно в 5 минутах езды от моря, дом мечты 6 + 1 + 1 номер!!!
Его характеристики:
- 260 м2 на участке площадью 400 м2,
- Роскошное жилое пространство, с великолепной высотой подпотолка в гостиной,
- 5 тематических спален, включая мастер-люкс и безопасную комнату,
- Зал,
- большой сад с бассейном,
- Открытая кухня, курс ниндзя и множество других сюрпризов!
- Кроме того, независимая комната!
В любом случае, дом мечты, с прикосновением магии? Для родителей, как для детей!
Бейзрат Хашем, Бея
Свяжитесь с нами:
RE/MAX Хадера, Рашишталь Бенгигуи.
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
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