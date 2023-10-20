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Жилой квартал Prix exceptionnel une maison de reve dans le quartier residentiel recherche de neve haim a hadera

Хадера, Израиль
от
$1,40 млн
02.04.2025
$1,40 млн
26.02.2025
$1,41 млн
26.02.2025
$1,41 млн
26.02.2025
$1,48 млн
06.02.2025
$1,45 млн
01.01.2025
$1,46 млн
;
7
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ID: 24013
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

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БЖ Франкоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет вам эксклюзивно, в категории «СОЛЛЕКЦИЯ» в востребованном жилом районе Неве-Хаим, примерно в 5 минутах езды от моря, дом мечты 6 + 1 + 1 номер!!! Его характеристики: - 260 м2 на участке площадью 400 м2, - Роскошное жилое пространство, с великолепной высотой подпотолка в гостиной, - 5 тематических спален, включая мастер-люкс и безопасную комнату, - Зал, - большой сад с бассейном, - Открытая кухня, курс ниндзя и множество других сюрпризов! - Кроме того, независимая комната! В любом случае, дом мечты, с прикосновением магии? Для родителей, как для детей! Бейзрат Хашем, Бея Свяжитесь с нами: RE/MAX Хадера, Рашишталь Бенгигуи.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль

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Жилой квартал Prix exceptionnel une maison de reve dans le quartier residentiel recherche de neve haim a hadera
Хадера, Израиль
от
$1,40 млн
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