Жилой квартал Prix exceptionnel une maison de reve dans le quartier residentiel recherche de neve haim a hadera

БЖ Франкоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет вам эксклюзивно, в категории «СОЛЛЕКЦИЯ» в востребованном жилом районе Неве-Хаим, примерно в 5 минутах езды от моря, дом мечты 6 + 1 + 1 номер!!! Его характеристики: - 260 м2 на участке площадью 400 м2, - Роскошное жилое пространство, с великолепной высотой подпотолка в гостиной, - 5 тематических спален, включая мастер-люкс и безопасную комнату, - Зал, - большой сад с бассейном, - Открытая кухня, курс ниндзя и множество других сюрпризов! - Кроме того, независимая комната! В любом случае, дом мечты, с прикосновением магии? Для родителей, как для детей! Бейзрат Хашем, Бея Свяжитесь с нами: RE/MAX Хадера, Рашишталь Бенгигуи.