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Жилой квартал A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf

Тель-Авив, Израиль
от
$1,05 млн
07.03.2025
$1,05 млн
15.02.2025
$1,05 млн
;
10
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ID: 25035
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
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Эксклюзив. 4 номера на юге Тель-Авива 5-й этаж с площадь 110 м2 Терраса 13 м2. Он состоит из 3 спален, включая люкс родитель с ванной комнатой и гардеробной + 1 парковка в подвале, школе, магазинах и садах Дети у подножия здания. 2 подъемника, в том числе 1 шабаш.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$1,05 млн
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