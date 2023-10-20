Жилой квартал A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf

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Эксклюзив. 4 номера на юге Тель-Авива 5-й этаж с
площадь 110 м2
Терраса 13 м2. Он состоит из 3 спален, включая люкс
родитель с ванной комнатой и гардеробной + 1 парковка в подвале, школе, магазинах и садах
Дети у подножия здания. 2 подъемника, в том числе 1 шабаш.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
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