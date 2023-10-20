Жилой квартал Proche de la mer

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Пентхаус 5 номеров 167м2 с террасой 44м2, 17-й Байит Веган Иерусалим
Эксклюзивный пентхаус, расположенный на 17-м этаже нового здания с 3 лифтами, 2 из которых просторные и светлые, предлагает великолепный вид. Расположен на краю Bet Veigan/Kyriat Yovel.
Идеальное расположение с точки зрения…
Местоположение Иерусалим Центр Город Недавнее здание стоит с красивым вестибюлем и лифтами. Квартира 2 номера 44м2 просторная и хорошо устроенная, с балконом 6м2, на 6-м этаже. Квартира включает в себя две светлые комнаты, включая мамад-комнату (защищенную комнату). Кроме того, квартира обор…
В центре города Иерусалима стоит здание с красивым вестибюлем
Большие 2 комнаты 70 м2, + балкон 10 м2, просторная гостиная, большое спальное пространство, с потенциалом сделать его 3 штуки.
Близость трамвая, в нескольких минутах ходьбы от мамиллы