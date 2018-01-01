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BREIG Property Investments

JALAN TENGAH II KEROBOKAN KUTA UTARA RT. 00 KEROBOKAN, KUTA UTARA KAB. BADUNG BALI
;
BREIG Property Investments
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2016
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
breigproperty.com
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Наши агенты в Индонезия
Sergiy Kochanov
Sergiy Kochanov
Другие застройщики
Samahita Group
Новостройки 2 Жилая недвижимость 9

Наша компания специализируется на строительстве и менеджменте курортной недвижимости премиум класса: 5* отели, инвестиционная недвижимость, жилые комплексы вилл и апартаментов. Оригинальные архитектурные концепты, самобытный стиль и высококлассный сервис - вот, что делает нас одними из лидеров отрасли. Компания Samahita Group первой разработала систему умного дома на острове Бали и объединила ее в одном приложении с инвестиционной частью, благодаря чему каждый инвестор может управлять своей недвижимостью и доходом из любой точки мира.

Aviator
Новостройки 4 Жилая недвижимость 3

Мы начали современное строительство апарт-отеля в Кангу, самом многообещающем месте на острове Бали. В марте 2024 года 19 апартаментов в отеле будут готовы принять гостей. Инвесторы, которые примут участие в проекте, смогут получать $ 2500 – 4000 в месяц от арендаторов для каждой квартиры.

 

Современная квартира

Площадь: 32 – 50м2

Спальня, гостиная, кухня, ванная комната, мебель, бытовая техника, телевизор набор, посуда и постельное белье. Готов к заселению.

Ilot Property Baly
Новостройки 2 Жилая недвижимость 2

С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества.

С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строительства виллы и управления.

Bali Creative Development
Новостройки 4 Жилая недвижимость 7

В Bali Creative Development мы гордимся тем, что являемся компанией, занимающейся созданием современных и модных индивидуальных дизайнов, которые идеально сочетаются с прекрасными окрестностями Бали. С нашей командой дизайнеров. Архитекторы и строители, мы увлечены созданием уникальных и роскошных жилых помещений, отвечающих потребностям наших клиентов, будь то виллы по индивидуальному заказу или комплексы коммерческих апартаментов.

Поскольку спрос на коммерческие жилые комплексы продолжает расти, мы рады расширить наше предложение, включив в него объекты такого типа. Опираясь на наш обширный опыт строительства вилл по индивидуальному заказу, мы рассматриваем это как прекрасную возможность использовать наш опыт для создания красивых, функциональных и удобных жилых помещений, построенных по самым высоким стандартам.

Наша приверженность не имеет себе равных в отрасли, и мы очень гордимся тем, что каждый проект, за который мы берёмся, увенчается успехом. Мы подходим к каждому проекту с одинаковым вниманием к деталям, гарантируя, что каждый аспект дизайна тщательно продуман и выполнен до совершенства.

Мы понимаем, что инвестирование в коммерческий жилой комплекс может оказаться непростой задачей, поэтому мы здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе пути. От комплексной проверки и поиска земли до проектирования и строительства, мы стремимся сделать этот процесс максимально плавным и беззаботным.

 

Green Hills inc
Жилая недвижимость 5

Cтроим виллы в стиле Tropical Industrial в топовых локациях Убуда с 2020 года. 

Каждый наш проект - это вилла

с неизменным видом на джунгли или рисовые поля в удобной для жизни и аренды локации спроектированная с учетом сейсмоактивности региона выполненная из природных материалов: дерева, камня, металла, устойчивых к местным природным условиям с качественной дизайнерской отделкой в современном стиле с доходностью 17% годовых  

Земельный банк компании - 7402 м2 Строительство ведется полностью за счет собственных средств. Общий объем застройки уже более 2350 м2 Сданные проекты - 1 Текущие проекты - 7  Перспективные проекты - 9  

 

 

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