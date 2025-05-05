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Таунхаусы с бассейном в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

Municipality of Saronikos
26
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
21
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
16
Municipality of Marathonas
10
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14 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
$2,07 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
$3,13 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Oropos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Oropos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$676,287
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 426 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 426 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$1,38 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$208,749
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Таунхаус 1 комната в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Площадь 289 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
$855,869
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 275 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$688,871
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
Этаж -1
Продается таунхаус площадью 335 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$753,307
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,41 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 279 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
$704,161
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Таунхаус 11 комнат в Municipality of Oropos, Греция
Таунхаус 11 комнат
Municipality of Oropos, Греция
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$782,807
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
$1,67 млн
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 285 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$3,18 млн
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Таунхаус 6 комнат в Коропион, Греция
Таунхаус 6 комнат
Коропион, Греция
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию элитные таунхаусы в одном из самых престижных районов на юге Афин…
$1,77 млн
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Параметры недвижимости в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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