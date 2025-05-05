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Таунхаусы с видом на море в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

Municipality of Saronikos
26
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
21
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
16
Municipality of Marathonas
10
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50 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Kropia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Kropia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$1,62 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Лаврион, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лаврион, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$542,747
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Grekodom Development
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Таунхаус 11 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Таунхаус 11 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 567 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 567 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$362,179
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
$2,07 млн
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Kropia, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Kropia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 430 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
$1,86 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$417,497
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 2
Продается таунхаус площадью 93 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж …
$409,363
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
$3,13 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Четвертый э…
$772,370
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Третий этаж…
$2,92 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$391,404
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Oropos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Oropos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$676,287
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Paiania, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 169 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$247,367
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$386,185
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 259 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 259 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$834,995
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж …
$417,497
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$356,960
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Таунхаус 1 комната в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Площадь 289 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
$855,869
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 93 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж …
$370,529
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Таунхаус 8 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус 8 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$547,965
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Таунхаус 5 комнат в Agia Triada, Греция
Таунхаус 5 комнат
Agia Triada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$323,560
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$302,686
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 275 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$688,871
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$647,121
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$605,371
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$648,179
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,41 млн
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Таунхаус 1 комната в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 1
Площадь 244 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 244 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$626,246
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 279 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
$704,161
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 283 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 283 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$788,026
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Параметры недвижимости в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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