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Таунхаусы с видом на горы в Крите, Греция

Municipality of Apokoronas
4
Municipality of Agios Nikolaos
17
Agios Nikolaos Municipal Unit
10
Municipality of Platanias
13
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13 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Этаж 2/1
На участке площадью 90 кв. м расположен мезонет площадью около 138 кв. м с гаражом и парково…
$382,202
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Таунхаус 1 комната в Принос, Греция
Таунхаус 1 комната
Принос, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продаються 2 мезонета не далеко от города Ретимно на участке 4100 кв.м, который сочетает в с…
$669,620
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Перв…
$834,995
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Таунхаус 2 комнаты в Ано Родакино, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Ано Родакино, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$178,808
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$374,396
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Таунхаус 3 комнаты в Панормос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 3/1
Очаровательный Каменный Мезонет с Частным Бассейном – Всего в 120 метрах от моря в Панормосе…
$206,436
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Этаж -2/3
Продается таунхаус площадью 258 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Подв…
$635,035
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Таунхаус 4 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$625,819
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Таунхаус 3 комнаты в Xirosterni, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Xirosterni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 67 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
$166,471
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Таунхаус 4 комнаты в Панормос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
🌟 Таунхаус у моря в Паномосе, Крит – Редкая возможность для жизни и инвестиций 🌟Эта эксклюзи…
Цена по запросу
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Таунхаус 4 комнаты в Xirosterni, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Xirosterni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Цена по запросу
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Таунхаус 6 комнат в Коракиес, Греция
Таунхаус 6 комнат
Коракиес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$558,403
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 120 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
$78,225
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Параметры недвижимости в Крите, Греция

с гаражом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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