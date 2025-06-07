Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Milopotamos
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Municipality of Milopotamos, Греция

Таунхаус Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Панормос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
🌟 Таунхаус у моря в Паномосе, Крит – Редкая возможность для жизни и инвестиций 🌟Эта эксклюзи…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Панормос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж -2/3
🌟Прибрежный Таунхаус в Панормосе, Крит – Уникальная Возможность для Жизни и Инвестиций🌟Этотэ…
$371,161
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Панормос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж -2/2
🌟 Прибрежный Таунхаус в Панормосе, Крит – Уникальная Возможность для Жизни и Инвестиций 🌟Это…
$360,244
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Панормос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 3/1
Очаровательный Каменный Мезонет с Частным Бассейном – Всего в 120 метрах от моря в Панормосе…
$206,436
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Панормос, Греция
Таунхаус
Панормос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 69 м²
Количество этажей 3
Очаровательный Каменный Мезонет с Частным Бассейном – Всего в 120 метрах от моря в Панормосе…
$226,520
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Milopotamos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти