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Таунхаусы в Municipality of Ierapetra, Греция

Ierapetra Municipal Unit
5
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5 объектов найдено
Таунхаус 2 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Продается таунхаус площадью 59 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$171,000
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 120 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
$78,225
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Перв…
$834,995
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$95,227
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Продается таунхаус площадью 29 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$109,440
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Municipality of Ierapetra, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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