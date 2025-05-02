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Таунхаусы в Neapoli Municipal Unit, Греция

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6 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Этаж 2/1
На участке площадью 90 кв. м расположен мезонет площадью около 138 кв. м с гаражом и парково…
$382,202
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Таунхаус 2 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 60 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$97,506
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1
Продается таунхаус площадью 95 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Второ…
$135,001
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж -1
Продается таунхаус площадью 108 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
$159,214
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$382,982
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
$73,062
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Neapoli Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
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