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Таунхаусы в District of Sitia, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в District of Sitia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
District of Sitia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€160,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings в Kimouriotis, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Kimouriotis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€85,000

Параметры недвижимости в District of Sitia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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