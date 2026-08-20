Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Sitia
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Municipality of Sitia, Греция

;
Таунхаус Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Таунхаус в Агиа Триада, Греция
Таунхаус
Агиа Триада, Греция
Количество спален 1
Площадь 105 м²
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$188,913
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Сфака, Греция
Таунхаус
Сфака, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$129,878
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Скопи, Греция
Таунхаус
Скопи, Греция
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Продается таунхаус площадью 95 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокол…
$153,492
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Sitia, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти