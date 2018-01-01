Комплекс меблированных апартаментов рядом с портом, Пирей, Греция

Предлагаются виллы с бассейнами 70 м2, зоной отдыха и зоной барбекю, парковочными местами.
Окончание строительства - 2023 год.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с пляжами, в 10 км от Агиос Николаос и в 120 км от аэропорта Салоники.
Предлагаются апартаменты с обслуживанием и панорамным видом на море.
Резиденция располагает парковкой на 15 машин и тренажерным залом.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Тепловой насос
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Стенные шкафы
Электрическое рольставни
Расположение и объекты поблизости
Исторический центр Афин - 12 км
Международный аэропорт Афин - 49 км
Предлагаются двухуровневые апартаменты с собственными садами и бассейнами.
Окончание строительства - осень 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Светодиодное освещение
Полы с подогревом
Солнечный водонагреватель
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Аптека - 500 метров
Супермаркет - 1,4 км
Начальная школа - 400 метров
Парк - 1,2 км