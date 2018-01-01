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Комплекс меблированных апартаментов рядом с портом, Пирей, Греция

7 7, Греция
от
€380,000
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7
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О комплексе

Предлагаются меблированные апартаменты с обслуживанием.

Резиденция располагает подземной парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Светодиодное освещение
  • Тепловой насос
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
  • Кухонная мебель
  • Стенные шкафы
  • Электрические рольставни
Расположение и объекты поблизости
  • Порт Пирея - 3 минуты
  • Гавань - 5 минут
  • Стадион - 34 минуты
Местонахождение новостройки
7 7, Греция

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Комплекс меблированных апартаментов рядом с портом, Пирей, Греция
7 7, Греция
от
€380,000
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