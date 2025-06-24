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Дома с бассейном в периферии Ионические острова, Греция

Корфу
72
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
347
Municipality of Northern Corfu
112
Municipality of Southern Corfu
81
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50 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Драготина, Греция
Вилла 3 комнаты
Драготина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 110 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 2 спальных ко…
$633,680
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Вилла 5 комнат в Гувья, Греция
Вилла 5 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 153 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$668,244
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Вилла 2 комнаты в Дассия, Греция
Вилла 2 комнаты
Дассия, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 65 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из одной спальной…
$529,987
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Вилла 1 комната в Stroggili, Греция
Вилла 1 комната
Stroggili, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продаётся: Комплекс Вилл с Видом на Озеро и Близостью к ПляжуУникальное предложение — компле…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Гувья, Греция
Вилла 5 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 436 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$3,34 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Агиос - Стефанос, Греция
Вилла 5 комнат
Агиос - Стефанос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 153 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,15 млн
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Grekodom Development
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Вилла 9 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$1,32 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Перитиа, Греция
Вилла 6 комнат
Перитиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$3,57 млн
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Вилла 4 комнаты в Дассия, Греция
Вилла 4 комнаты
Дассия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 132 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$887,152
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Вилла 7 комнат в Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Вилла 7 комнат
Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$1,09 млн
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Вилла 1 комната в Спартилас, Греция
Вилла 1 комната
Спартилас, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Продается вилла площадью 480 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
$3,69 млн
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Вилла 4 комнаты в Касьопи, Греция
Вилла 4 комнаты
Касьопи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,61 млн
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Вилла 4 комнаты в Касьопи, Греция
Вилла 4 комнаты
Касьопи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,61 млн
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Вилла 4 комнаты в Синарадес, Греция
Вилла 4 комнаты
Синарадес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 181 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$2,30 млн
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Коттедж 18 комнат в Пелекас, Греция
Коттедж 18 комнат
Пелекас, Греция
Число комнат 18
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 392 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 392 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 4 спа…
$3,28 млн
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Вилла 3 комнаты в Астракери, Греция
Вилла 3 комнаты
Астракери, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$2,88 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$2,19 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$1,96 млн
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Вилла 4 комнаты в Агиос - Димитрийос, Греция
Вилла 4 комнаты
Агиос - Димитрийос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 152 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$2,36 млн
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Вилла 5 комнат в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из одной …
$1,73 млн
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Вилла 2 комнаты в Дассия, Греция
Вилла 2 комнаты
Дассия, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 90 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной сп…
$748,895
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Вилла 8 комнат в Аликес Потамоу, Греция
Вилла 8 комнат
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$979,324
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Вилла 3 комнаты в Логгос, Греция
Вилла 3 комнаты
Логгос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на Ионических островах. Первый этаж состоит из г…
$1,09 млн
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Вилла 7 комнат в Stroggili, Греция
Вилла 7 комнат
Stroggili, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$2,65 млн
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Вилла 6 комнат в Перитиа, Греция
Вилла 6 комнат
Перитиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 296 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 296 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,84 млн
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Вилла 6 комнат в Агиос - Стефанос, Греция
Вилла 6 комнат
Агиос - Стефанос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 188 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
$1,56 млн
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Вилла 4 комнаты в Халикоунас, Греция
Вилла 4 комнаты
Халикоунас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$979,324
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Вилла 4 комнаты в Калафатионес, Греция
Вилла 4 комнаты
Калафатионес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,56 млн
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Вилла 2 комнаты в Дассия, Греция
Вилла 2 комнаты
Дассия, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 45 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из одной спальной…
$529,987
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Коттедж 5 комнат в Компици, Греция
Коттедж 5 комнат
Компици, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$841,066
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Типы недвижимости в периферии Ионические острова

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферии Ионические острова, Греция

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