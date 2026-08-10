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Коттеджи в периферии Ионические острова, Греция

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Корфу
13
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
60
Municipality of Northern Corfu
18
Kassopaia Municipal Unit
6
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110 объектов найдено
Коттедж в периферия Ионические острова, Греция
Коттедж
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 74 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 74 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$288,284
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Коттедж в Кинопиастес, Греция
Коттедж
Кинопиастес, Греция
Площадь 132 м²
На продажу выставлены 2 коттеджа 91 кв.м и 41 кв.м в деревне Агиос Прокопис в центральной ча…
$354,213
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Коттедж в периферия Ионические острова, Греция
Коттедж
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 157 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 157 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$342,769
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Коттедж 2 спальни в Платонас, Греция
Коттедж 2 спальни
Платонас, Греция
Количество спален 2
Площадь 190 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$212,528
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Коттедж 3 спальни в Коккини, Греция
Коттедж 3 спальни
Коккини, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 3 спальны…
$507,705
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Коттедж в Svoronata, Греция
Коттедж
Svoronata, Греция
Площадь 219 м²
На продажу выставлен исторически значимый объект постройки 1870г в деревне Калигата в юго-во…
$814,689
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Коттедж в Астракери, Греция
Коттедж
Астракери, Греция
Площадь 175 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 175 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается велико…
$1,85 млн
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Коттедж 4 спальни в Барбати/Мпармпати, Греция
Коттедж 4 спальни
Барбати/Мпармпати, Греция
Количество спален 4
Площадь 161 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 161 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$531,319
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Коттедж в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 150 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великоле…
$2,24 млн
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Площадь 240 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$680,280
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Коттедж в Кинопиастес, Греция
Коттедж
Кинопиастес, Греция
Площадь 240 м²
На продажу выставлен дом 240 кв.м в районе Гастури в 8 км от центра города Корфу. Именно эту…
$1,95 млн
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Коттедж 4 спальни в Гимари, Греция
Коттедж 4 спальни
Гимари, Греция
Количество спален 4
Площадь 145 м²
Продаётся: Очаровательный дом 145 кв.м в самом сердце Старого города Корфу Уникальная …
$826,496
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Коттедж 4 спальни в Кинопиастес, Греция
Коттедж 4 спальни
Кинопиастес, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 гос…
$226,760
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Northern Corfu, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Northern Corfu, Греция
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 91 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
$118,071
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Коттедж 4 спальни в периферия Ионические острова, Греция
Коттедж 4 спальни
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 4
Площадь 118 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 118 кв.м на острове Закинф. Цокольный этаж состоит из о…
Цена по запросу
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Коттедж в Синарадес, Греция
Коттедж
Синарадес, Греция
Площадь 150 м²
Продажа недвижимости в районе Синарадес. Недвижимость общей площадью 150 кв.м состоит …
$188,913
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Коттедж 2 спальни в Европоули/Еуропоулои, Греция
Коттедж 2 спальни
Европоули/Еуропоулои, Греция
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 69 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит…
$377,827
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Коттедж 3 спальни в Аликес Потамоу, Греция
Коттедж 3 спальни
Аликес Потамоу, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
$460,476
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Коттедж в периферия Ионические острова, Греция
Коттедж
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 156 м²
На продажу выставлены апартаменты, состоящие из четырех квартир, обшей площадью 145 кв.м, ра…
Цена по запросу
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Коттедж 4 спальни в Агия - Елени, Греция
Коттедж 4 спальни
Агия - Елени, Греция
Количество спален 4
Площадь 90 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спал…
$141,685
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Коттедж 2 спальни в Кинопиастес, Греция
Коттедж 2 спальни
Кинопиастес, Греция
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$495,898
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Коттедж в Периволи, Греция
Коттедж
Периволи, Греция
Площадь 150 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. У объекта есть кондиционер…
$466,380
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Коттедж 2 спальни в Агиос - Пантелеймонас, Греция
Коттедж 2 спальни
Агиос - Пантелеймонас, Греция
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 58 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$259,756
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Коттедж 4 спальни в Агия - Елени, Греция
Коттедж 4 спальни
Агия - Елени, Греция
Количество спален 4
Площадь 204 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 204 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из од…
$885,531
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Коттедж 6 спален в периферия Ионические острова, Греция
Коттедж 6 спален
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 6
Площадь 200 м²
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж со…
$88,553
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Коттедж 3 спальни в Авлиоте, Греция
Коттедж 3 спальни
Авлиоте, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$113,348
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Коттедж в периферия Ионические острова, Греция
Коттедж
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 180 м²
Район Линья Это классический двухэтажный фермерский дом. На первом этаже находится полнос…
$442,766
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Коттедж в Ипсос, Греция
Коттедж
Ипсос, Греция
Площадь 130 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на…
$613,968
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Коттедж в Гувья, Греция
Коттедж
Гувья, Греция
Площадь 310 м²
На острове Корфу продаётся вилла 310 кв.м. Вилла находится на возвышенности с красивым па…
Цена по запросу
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Коттедж 5 спален в периферия Ионические острова, Греция
Коттедж 5 спален
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 5
Площадь 280 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$737,943
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Параметры недвижимости в периферии Ионические острова, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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