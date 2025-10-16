Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферия Ионические острова
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в периферии Ионические острова, Греция

Корфу
65
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
327
Municipality of Northern Corfu
112
Municipality of Southern Corfu
84
Показать больше
1 объект найдено
Вилла 11 комнат в периферия Ионические острова, Греция
Вилла 11 комнат
периферия Ионические острова, Греция
Число комнат 11
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 112 м²
Количество этажей 2
Two-Level Villa in Lefkada with Swimming Pool –  1 550 000€ ! Perched majestically above …
$1,80 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в периферии Ионические острова

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферии Ионические острова, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти