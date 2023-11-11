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Таунхаусы в периферия Ионические острова, Греция
Таунхаус
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50 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Муниципалитет Лефкада, Греция
5
2
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Ионических островах. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€275,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с meblirovana polnostyu
Муниципалитет Корфу, Греция
4
114 м²
3-этажный коттедж площадью 114 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€250,000
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
4
133 м²
Таунхаус площадью 133 кв.м. на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной спальной комнаты,…
€265,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Potamos, Греция
4
1
130 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
€310,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня с furnishings
Perivoli, Греция
2
1
79 м²
2
Продается таунхаус площадью 79 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€110,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Pantaleimonas, Греция
4
1
133 м²
1
Продается таунхаус площадью 133 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
€265,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Pantaleimonas, Греция
4
1
113 м²
1
Продается таунхаус площадью 113 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
€245,000
Рекомендовать
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Kastania, Греция
8
3
175 м²
1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
€330,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море
Spartilas, Греция
3
134 м²
1
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 1 уровнях.…
€312,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с furnishings
Peroulades, Греция
1
198 м²
1
Продается таунхаус площадью 198 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Нед…
€190,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Mantouki, Греция
4
1
120 м²
1
Продается трехэтажное здание площадью 120 кв.м, расположенное в самом центре Мандуки! В доме…
€165,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лака, Греция
1
131 м²
1
На продажу выставлен таунхаус 131,18 кв.м, который был построен в 2009 году на участке 262,0…
€220,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 комнаты с видом на горы, с furnishings
Liapades, Греция
4
124 м²
2
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
€140,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Liapades, Греция
4
2
147 м²
1
Продается таунхаус площадью 147 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус 2 комнаты с furnishings
Kynopiastes, Греция
2
140 м²
2
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Нед…
€280,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Kouramaditika, Греция
5
2
140 м²
3
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
€300,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
4
400 м²
1/2
Продается мезонет в районе Мандуки. Недвижимость расположена напротив порта в городе Корфу.Н…
€450,000
Рекомендовать
Таунхаус 6 комнат с видом на горы, с furnishings
Karousades, Греция
6
106 м²
1
Продается таунхаус площадью 106 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
€200,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 комнат с furnishings
Kompitsi, Греция
5
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Нед…
€175,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Gordios, Греция
1
190 м²
2
Продается недостроенный Таунхаус площадью 190 кв.м на Корфу.Таунхаус состоит из 2 уровней. Н…
€300,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на город, с furnishings
Paleochori, Греция
1
1
90 м²
1
На продажу выставлен таунхаус 90 кв.м в деревне Лефкимми на юге острова Корфу.Лефкимми – оди…
€75,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings
Benitses, Греция
1
110 м²
1
На продажу выставлен коттедж 110 кв.м в районе Тсаки Беницес на юго-востоке Корфу. Дом состо…
€290,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kalami, Греция
1
100 м²
1
Продается двухэтажный коттедж в районе Синиес на северо-востоке острова Корфу. Площадь дома …
€440,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с furnishings
Potamos, Греция
1
148 м²
1
На продажу выставлен коттедж 148 кв.м в районе Алепу, в 4 км от столицы Корфу. Дом состоит и…
€260,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Viros, Греция
1
150 м²
1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центре поселка Вирос, который находится примерно в 6 …
€140,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
6
2
165 м²
2
Продается таунхаус площадью 165 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
€330,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 комнат с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
5
135 м²
4
Внимание Скидка! На замечательном острове Корфу продается дом площадью 135 кв.м. Дом находит…
€425,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Sokraki, Греция
3
1
84 м²
1
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€90,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Korakades, Греция
3
2
78 м²
1
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€85,000
1
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
1
840 м²
1
Продаётся коттедж общей площадью 840 кв.м состоящим из 4 уровней . В полуподвальном помещени…
€850,000
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