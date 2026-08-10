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Таунхаусы в периферии Ионические острова, Греция

;
Корфу
3
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
21
Municipality of Northern Corfu
7
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37 объектов найдено
Таунхаус в периферия Ионические острова, Греция
Таунхаус
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 120 м²
Продаётся мезонет площадью 120 кв. м в Лефкимми Объект состоит из двух зданий, построе…
$115,314
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Таунхаус в Лиападес, Греция
Таунхаус
Лиападес, Греция
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Продается таунхаус площадью 147 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
Цена по запросу
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Таунхаус в Psachnia, Греция
Таунхаус
Psachnia, Греция
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$153,492
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Таунхаус
Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 80 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2…
$94,457
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Таунхаус в периферия Ионические острова, Греция
Таунхаус
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
$513,608
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Таунхаус в периферия Ионические острова, Греция
Таунхаус
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Пер…
Цена по запросу
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Таунхаус в Ано Коракиана, Греция
Таунхаус
Ано Коракиана, Греция
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Продается таунхаус площадью 97 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$141,685
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Таунхаус в Синарадес, Греция
Таунхаус
Синарадес, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$174,192
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Таунхаус в Germenata, Греция
Таунхаус
Germenata, Греция
Площадь 80 м²
Предлагаются на продажу три таунхауса на стадии строительства на острове Кефалония. Дома …
$826,496
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Таунхаус в Кинопиастес, Греция
Таунхаус
Кинопиастес, Греция
Количество спален 2
Площадь 155 м²
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$324,695
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Таунхаус в Агиос - Пантелеймонас, Греция
Таунхаус
Агиос - Пантелеймонас, Греция
Площадь 121 м²
Продается таунхаус площадью 121 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. И…
$94,457
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Таунхаус в Кинопиастес, Греция
Таунхаус
Кинопиастес, Греция
Количество спален 4
Площадь 206 м²
Продается таунхаус площадью 206 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
$194,817
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Таунхаус в периферия Ионические острова, Греция
Таунхаус
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
$451,313
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Таунхаус в Гувья, Греция
Таунхаус
Гувья, Греция
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Продается таунхаус площадью 185 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
$531,319
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Таунхаус в Периволи, Греция
Таунхаус
Периволи, Греция
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Продается таунхаус площадью 79 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$129,878
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Таунхаус в Гувья, Греция
Таунхаус
Гувья, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$136,527
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Таунхаус в Европоули/Еуропоулои, Греция
Таунхаус
Европоули/Еуропоулои, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается двухэтажная мезонета площадью 130 кв.м, расположенная в Кобици, в центрально части…
$253,852
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Таунхаус в Ватос, Греция
Таунхаус
Ватос, Греция
Площадь 34 м²
Продается таунхаус площадью 34 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$119,969
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Таунхаус в Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Таунхаус
Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Площадь 124 м²
Продаются два мезонета в районе Айос Матфеос Предлагаются к продаже два мезонета в ра…
$175,926
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Таунхаус в Камара, Греция
Таунхаус
Камара, Греция
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центре поселка Вирос, который находится примерно в 6 …
Цена по запросу
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Таунхаус в Ано Коракиана, Греция
Таунхаус
Ано Коракиана, Греция
Площадь 150 м²
Продается мезонет в Ано Коракьяна, Корфу Продается уютный мезонет в спокойном районе А…
$182,810
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Таунхаус в Гимари, Греция
Таунхаус
Гимари, Греция
Площадь 840 м²
Продаётся коттедж общей площадью 840 кв.м состоящим из 4 уровней . В полуподвальном помещени…
$1,00 млн
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Таунхаус в Беницес/Мпенитсес, Греция
Таунхаус
Беницес/Мпенитсес, Греция
Количество спален 5
Площадь 135 м²
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 135 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на …
$85,011
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Таунхаус в Платонас, Греция
Таунхаус
Платонас, Греция
Площадь 85 м²
Продаётся мезонет площадью 85 кв.м. в районе Агиои Дулои . Мезонет расположен на тр…
$112,167
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Таунхаус в Агия - Елени, Греция
Таунхаус
Агия - Елени, Греция
Количество спален 6
Площадь 175 м²
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
$472,283
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Таунхаус в Vatonies, Греция
Таунхаус
Vatonies, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
На продажу выставлен старый дом общей площадью 100 кв.м в живописной деревне Аллиматадес на …
$106,264
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Таунхаус в Като Агиос Маркос, Греция
Таунхаус
Като Агиос Маркос, Греция
Количество спален 2
Площадь 198 м²
Продается таунхаус площадью 198 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$212,528
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Таунхаус в Лиападес, Греция
Таунхаус
Лиападес, Греция
Площадь 124 м²
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
$165,299
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Таунхаус в периферия Ионические острова, Греция
Таунхаус
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 104 м²
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. И…
$798,653
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Таунхаус в Аликес Потамоу, Греция
Таунхаус
Аликес Потамоу, Греция
Площадь 72 м²
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 72 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2…
$484,091
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Параметры недвижимости в периферии Ионические острова, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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