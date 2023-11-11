Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. периферия Ионические острова
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в периферия Ионические острова, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
50 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Муниципалитет Лефкада, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Муниципалитет Лефкада, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Ионических островах. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€275,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с meblirovana polnostyu в Муниципалитет Корфу, Греция
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с meblirovana polnostyu
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 114 м²
3-этажный коттедж площадью 114 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 133 м²
Таунхаус площадью 133 кв.м. на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной спальной комнаты,…
€265,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Potamos, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Potamos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
€310,000
Таунхаус 1 спальня с furnishings в Perivoli, Греция
Таунхаус 1 спальня с furnishings
Perivoli, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 79 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€110,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agios Pantaleimonas, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Pantaleimonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 133 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
€265,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agios Pantaleimonas, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Pantaleimonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 113 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
€245,000
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Kastania, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Kastania, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
€330,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море в Spartilas, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море
Spartilas, Греция
Комнаты 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 1 уровнях.…
€312,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Peroulades, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Peroulades, Греция
Комнаты 1
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 198 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Нед…
€190,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город в Mantouki, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Mantouki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается трехэтажное здание площадью 120 кв.м, расположенное в самом центре Мандуки! В доме…
€165,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лака, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лака, Греция
Комнаты 1
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен таунхаус 131,18 кв.м, который был построен в 2009 году на участке 262,0…
€220,000
Таунхаус 4 комнаты с видом на горы, с furnishings в Liapades, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на горы, с furnishings
Liapades, Греция
Комнаты 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
€140,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в Liapades, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Liapades, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 147 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
Цена по запросу
Таунхаус 2 комнаты с furnishings в Kynopiastes, Греция
Таунхаус 2 комнаты с furnishings
Kynopiastes, Греция
Комнаты 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Нед…
€280,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Kouramaditika, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Kouramaditika, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
€300,000
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Корфу, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
Продается мезонет в районе Мандуки. Недвижимость расположена напротив порта в городе Корфу.Н…
€450,000
Таунхаус 6 комнат с видом на горы, с furnishings в Karousades, Греция
Таунхаус 6 комнат с видом на горы, с furnishings
Karousades, Греция
Комнаты 6
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 106 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
€200,000
Таунхаус 5 комнат с furnishings в Kompitsi, Греция
Таунхаус 5 комнат с furnishings
Kompitsi, Греция
Комнаты 5
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Нед…
€175,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agios Gordios, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Gordios, Греция
Комнаты 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается недостроенный Таунхаус площадью 190 кв.м на Корфу.Таунхаус состоит из 2 уровней. Н…
€300,000
Таунхаус 1 комната с видом на город, с furnishings в Paleochori, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на город, с furnishings
Paleochori, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен таунхаус 90 кв.м в деревне Лефкимми на юге острова Корфу.Лефкимми – оди…
€75,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings в Benitses, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings
Benitses, Греция
Комнаты 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен коттедж 110 кв.м в районе Тсаки Беницес на юго-востоке Корфу. Дом состо…
€290,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Kalami, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kalami, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается двухэтажный коттедж в районе Синиес на северо-востоке острова Корфу. Площадь дома …
€440,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Potamos, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Potamos, Греция
Комнаты 1
Площадь 148 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен коттедж 148 кв.м в районе Алепу, в 4 км от столицы Корфу. Дом состоит и…
€260,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Viros, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Viros, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центре поселка Вирос, который находится примерно в 6 …
€140,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Муниципалитет Корфу, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 165 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
€330,000
Таунхаус 5 комнат с furnishings в Муниципалитет Корфу, Греция
Таунхаус 5 комнат с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 5
Площадь 135 м²
Количество этажей 4
Внимание Скидка! На замечательном острове Корфу продается дом площадью 135 кв.м. Дом находит…
€425,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Sokraki, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Sokraki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€90,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Korakades, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Korakades, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€85,000
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Корфу, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 1
Площадь 840 м²
Количество этажей 1
Продаётся коттедж общей площадью 840 кв.м состоящим из 4 уровней . В полуподвальном помещени…
€850,000

Параметры недвижимости в периферия Ионические острова, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти