Дома в Zakynthos Municipal Unit, Греция

11 объектов найдено
Дом 3 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Предлагая идеальную небольшую виллу на острове Занте, часть комплекса вилл, но полностью нез…
$512,761
Коттедж 1 комната в Zakynthos Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается отдельно стоящий дом 200 кв.м на участке 4700 кв.м в районе Варрес на Закинфе. …
$351,132
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Роскошная вилла 300 кв.м. с бассейном и видом на море на Закинфе Всего в 6 км от города З…
$2,52 млн
Otium DevelopmentOtium Development
Дом 3 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Предлагая идеальную небольшую виллу на острове Занте, часть комплекса вилл, но полностью нез…
$515,350
Вилла в Закинтос, Греция
Вилла
Закинтос, Греция
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 спал…
$3,75 млн
Вилла в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается отдельно стоящий дом 200 кв.м на участке 4700 кв.м в районе Варрес на Закинфе. …
$351,735
Turn KeyTurn Key
Вилла 12 комнат в Закинтос, Греция
Вилла 12 комнат
Закинтос, Греция
Число комнат 12
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 спал…
$3,75 млн
Вилла 9 комнат в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла 9 комнат
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 9
Площадь 300 м²
Роскошная вилла 300 кв.м. с бассейном и видом на море на Закинфе Всего в 6 км от города З…
$2,52 млн
Дом 3 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Предлагая идеальную небольшую виллу на острове Занте, часть комплекса вилл, но полностью нез…
$515,972
Vienna PropertyVienna Property
Дом 3 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Предлагая идеальную небольшую виллу на острове Занте, часть комплекса вилл, но полностью нез…
$515,972
Вилла 3 комнаты в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла 3 комнаты
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Complex of 12 high quality 2-storey houses for sale in Zakynthos Fantastic complex of 12 …
$265,053
Параметры недвижимости в Zakynthos Municipal Unit, Греция

