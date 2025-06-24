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Дома с видом на горы в периферии Ионические острова, Греция

Корфу
72
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
347
Municipality of Northern Corfu
112
Municipality of Southern Corfu
81
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123 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Bayiatsa Avliotes, Греция
Коттедж 6 комнат
Bayiatsa Avliotes, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
Цена по запросу
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Коттедж 6 комнат в Ниссаки, Греция
Коттедж 6 комнат
Ниссаки, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 205 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$783,459
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Коттедж 4 комнаты в Кариотико, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариотико, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$501,183
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Коттедж 4 комнаты в Agios Prokopios, Греция
Коттедж 4 комнаты
Agios Prokopios, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$483,901
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Таунхаус 6 комнат в Кароусадес, Греция
Таунхаус 6 комнат
Кароусадес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 106 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на …
$126,736
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Вилла 3 комнаты в Драготина, Греция
Вилла 3 комнаты
Драготина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 110 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 2 спальных ко…
$633,680
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Коттедж 6 комнат в Альканас, Греция
Коттедж 6 комнат
Альканас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из .Вто…
$483,901
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Коттедж 7 комнат в Ано Павлиана/Ано - Паулиана, Греция
Коттедж 7 комнат
Ано Павлиана/Ано - Паулиана, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$380,208
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Коттедж 3 комнаты в Коккини, Греция
Коттедж 3 комнаты
Коккини, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 кла…
$460,858
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Таунхаус 4 комнаты в Коккини, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Коккини, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
$1,47 млн
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Вилла 1 комната в Stroggili, Греция
Вилла 1 комната
Stroggili, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продаётся: Комплекс Вилл с Видом на Озеро и Близостью к ПляжуУникальное предложение — компле…
Цена по запросу
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Коттедж 10 комнат в Зигос, Греция
Коттедж 10 комнат
Зигос, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 гос…
$276,515
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Вилла 5 комнат в Гувья, Греция
Вилла 5 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 436 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$3,34 млн
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Вилла 9 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$1,32 млн
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Коттедж 2 комнаты в Гианнадес, Греция
Коттедж 2 комнаты
Гианнадес, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 57 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из одной спал…
$126,736
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Коттедж 1 комната в Агийос Иоаннис, Греция
Коттедж 1 комната
Агийос Иоаннис, Греция
Число комнат 1
Площадь 268 м²
Продается отдельно стоящий дом площадью 268 кв.м. в районе Агиос Иоаннис.Недвижимость состои…
$299,558
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Таунхаус 3 комнаты в Ано Коракиана, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Ано Коракиана, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 97 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$149,779
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Вилла 6 комнат в Перитиа, Греция
Вилла 6 комнат
Перитиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$3,57 млн
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Таунхаус 5 комнат в Лефкими, Греция
Таунхаус 5 комнат
Лефкими, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
$368,687
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Вилла 4 комнаты в Дассия, Греция
Вилла 4 комнаты
Дассия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 132 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$887,152
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 275 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$1,09 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Агия - Елени, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Агия - Елени, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
$414,772
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Коттедж 3 комнаты в Агиос Маркос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Агиос Маркос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м на острове Корфу. Первый этаж сос…
$161,300
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Коттедж 6 комнат в Ано Коракиана, Греция
Коттедж 6 комнат
Ано Коракиана, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Корфу. Второй этаж состоит из 2 спа…
$414,772
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Вилла 7 комнат в Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Вилла 7 комнат
Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$1,09 млн
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Вилла 1 комната в Ано Коракиана, Греция
Вилла 1 комната
Ано Коракиана, Греция
Число комнат 1
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 340 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на горы. У объек…
$1,27 млн
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Вилла 1 комната в Спартилас, Греция
Вилла 1 комната
Спартилас, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Продается вилла площадью 480 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
$3,69 млн
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Коттедж 1 комната в Айос-Маттеос, Греция
Коттедж 1 комната
Айос-Маттеос, Греция
Число комнат 1
Площадь 160 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
$293,797
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Вилла 4 комнаты в Касьопи, Греция
Вилла 4 комнаты
Касьопи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,61 млн
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Northern Corfu, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Northern Corfu, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 91 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
$115,215
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Типы недвижимости в периферии Ионические острова

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферии Ионические острова, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
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