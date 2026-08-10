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Виллы в периферии Ионические острова, Греция

;
Корфу
3
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
39
Municipality of Northern Corfu
8
Kassopaia Municipal Unit
7
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78 объектов найдено
Вилла в Контокали, Греция
Вилла
Контокали, Греция
Площадь 230 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,50 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Расположенная на склоне холма над всемирно известным пляжем Катисма, эта исключительная роск…
$1,73 млн
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Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Расположенная на склоне холма над всемирно известным пляжем Катисма, эта исключительная роск…
$1,73 млн
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Вилла в периферия Ионические острова, Греция
Вилла
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,42 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Коккини, Греция
Вилла
Коккини, Греция
Продается: вилла площадью 78,16 кв.м., построенная в 2005 году, расположенная в тихом и хоро…
$375,424
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Tsoukalades, Греция
Вилла
Tsoukalades, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Ионических островах. Подвал состоит из одной …
$2,48 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Барбати/Мпармпати, Греция
Вилла
Барбати/Мпармпати, Греция
Площадь 330 м²
В тихом, безмятежном поселке на о.Корфу продается роскошная вилла с великолепным видом на Ио…
$4,13 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Ипсос, Греция
Вилла
Ипсос, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 90 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной сп…
$637,583
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Grekodom Development
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Вилла в Астракери, Греция
Вилла
Астракери, Греция
Количество спален 2
Площадь 250 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$2,95 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Темплони, Греция
Вилла
Темплони, Греция
Площадь 1 055 м²
На острове Корфу в районе Темплони продается комплекс из двух вилл, площадями 385 и 670 кв.м…
$4,43 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Ипсос, Греция
Вилла
Ипсос, Греция
Площадь 700 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м на острове Корфу в западной части Греции. Вилла …
$7,08 млн
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Grekodom Development
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Вилла в периферия Ионические острова, Греция
Вилла
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 5
Площадь 188 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 188 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
$1,59 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Беницес/Мпенитсес, Греция
Вилла
Беницес/Мпенитсес, Греция
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 72 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из одной спальной…
$801,430
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Grekodom Development
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Вилла в Барбати/Мпармпати, Греция
Вилла
Барбати/Мпармпати, Греция
Площадь 480 м²
Продается вилла площадью 480 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид н…
$3,78 млн
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Вилла в периферия Ионические острова, Греция
Вилла
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 152 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$2,42 млн
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Вилла в Ниссаки, Греция
Вилла
Ниссаки, Греция
Площадь 250 м²
Предлаем вашему вниманию фантастическую виллу на острове Корфу в западной части Греции. Двух…
$3,31 млн
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Вилла в Кентрома, Греция
Вилла
Кентрома, Греция
Площадь 150 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
$2,66 млн
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Вилла в Касьопи, Греция
Вилла
Касьопи, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Property Code: HPS5626 - Villa FOR SALE in Corfu Kassiopi for € 3.100.000 . This 420 sq. m.…
$3,57 млн
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Вилла в Калафатионес, Греция
Вилла
Калафатионес, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Property Code: HPS5603 - Villa FOR SALE in Corfu Achilleio for € 1.350.000 . This 290 sq. m…
$1,55 млн
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Вилла в Дассия, Греция
Вилла
Дассия, Греция
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,65 млн
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Вилла в Гувья, Греция
Вилла
Гувья, Греция
Количество спален 5
Площадь 1 000 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одн…
$4,13 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Соулейка, Греция
Вилла
Соулейка, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Property Code: HPS5602 - Villa FOR SALE in Corfu Achilleio for € 1.350.000 . This 240 sq. m…
$1,55 млн
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Вилла в Вирос, Греция
Вилла
Вирос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 377 м²
Property Code: HPS5627 - Villa FOR SALE in Corfu Achilleio for € 1.900.000 . This 377 sq. m…
$2,19 млн
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Вилла в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 457 м²
Property Code: HPS5622 - Villa FOR SALE in Corfu Faiakes for € 1.100.000 . This 457 sq. m. …
$1,27 млн
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Вилла в Беницес/Мпенитсес, Греция
Вилла
Беницес/Мпенитсес, Греция
Площадь 400 м²
На продажу выставлены 2 дома 120 кв.м и 280 кв.м на побережье в районе Тсаки Беницес на юго-…
$1,95 млн
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Спартилас, Греция
Вилла 7 комнат
Спартилас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Уютная вилла с панорамным видом и бассейном на Корфу Цена: €1,600,000 Расположение: Спар…
$1,89 млн
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Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Площадь 420 м²
Продается вилла площадью 420 кв.м на островах Греции. Из окон открывается вид на море, на …
$2,60 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Европоули/Еуропоулои, Греция
Вилла
Европоули/Еуропоулои, Греция
Площадь 420 м²
В тихом спокойном месте, всего в нескольких минутах от столицы острова Корфу, продаются два …
$1,77 млн
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Вилла в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла
Zakynthos Municipality, Греция
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 2
Вилла в Закинфе 140 м2 - участок 3000 м2 - 3 спальни, 3 ванные комнаты - 1/6 совместное влад…
$154,417
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Вилла в Каравадос, Греция
Вилла
Каравадос, Греция
Площадь 900 м²
Продается вилла площадью 900 кв.м в Кефалонии на стадии строительства. Из окон открывается…
$1,30 млн
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Параметры недвижимости в периферии Ионические острова, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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