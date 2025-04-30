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Таунхаусы с видом на горы в периферийной единице Халкидики, Греция

Kassandra Municipality
257
Pallini Municipal Unit
133
Kassandra Municipal Unit
126
Municipality of Nea Propontida
25
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42 объекта найдено
Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Эта современная вилла с 4 спальнями в настоящее время находится в стадии строительства и дол…
$469,684
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$503,460
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Портес, Греция
Таунхаус 6 комнат
Портес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
$335,265
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Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Лоутра, Греция
Таунхаус 7 комнат
Лоутра, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$609,713
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$447,020
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Grekodom Development
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
Great investment in Kriopigi with mountain views in a quiet location surrounded by nature. T…
$1,10 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$793,460
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$240,702
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Таунхаус 6 комнат в Пефкохори, Греция
Таунхаус 6 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$420,492
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
$629,490
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Таунхаус 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$335,265
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Таунхаус 4 комнаты в Иерисос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Иерисос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 98 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
$150,869
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$365,310
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Таунхаус 4 комнаты в Каландра, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каландра, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 106 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$229,624
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Gorgeous and stunning home in the thriving seaside town of Kriopigi with 120 sq meters on 3 …
$215,312
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Таунхаус в Палиури, Греция
Таунхаус
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Maisonette in the quaint town of Paliouri with a separate apartment for guests or ideal for …
$297,849
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
This custom built country haven offers a peaceful rural lifestyle conveniently close to all …
$390,273
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Таунхаус 3 комнаты в Варвара, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Варвара, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Т…
$100,031
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Estate home luxury living at its best & built in 2023, with this stone detail and modern arc…
$318,470
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Estate property luxury living at its best, with this stone detail and modern architecture ma…
$664,684
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
$535,066
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Таунхаус 3 комнаты в Неа Рода, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Рода, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
$480,546
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Таунхаус 3 комнаты в Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
$676,619
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
$630,738
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Таунхаус 3 комнаты в Gerakine, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Gerakine, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 51 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$91,849
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Таунхаус 6 комнат в Polygyros Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Polygyros Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
$187,874
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Таунхаус 2 комнаты в Каливес Полигроу, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Каливес Полигроу, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$186,668
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Таунхаус в Неа-Скиони, Греция
Таунхаус
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Susan Jameson Real Estate is delighted to announce a new development getting underway with a…
$318,936
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Таунхаус 4 комнаты в Олимпиада, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Олимпиада, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
$240,273
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Таунхаус 3 комнаты в Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стадии строите…
$949,917
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Параметры недвижимости в периферийной единице Халкидики, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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