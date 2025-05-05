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Квартиры с садом во Франции

Канны
29
Антиб
6
Метрополия Франции
213
Прованс — Альпы — Лазурный Берег
144
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33 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Квартира 2 комнаты
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры в жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Бер…
$277,756
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Квартира 4 комнаты в Канны, Франция
Квартира 4 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/5
Отличная возможность — красивая 3-комнатная квартира в одном из самых популярных районов Кан…
$2,15 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция Новая роско…
$416,114
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Квартира 2 комнаты в Le Plessis Robinson, Франция
Квартира 2 комнаты
Le Plessis Robinson, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 7
Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс сост…
$378,663
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Квартира 2 комнаты в Канны, Франция
Квартира 2 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 9
Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция Жилой комплекс состои…
$248,628
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Квартира 3 комнаты в Нёйи-сюр-Сен, Франция
Квартира 3 комнаты
Нёйи-сюр-Сен, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 8
Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция Новый жилой …
$1,23 млн
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 8
Квартиры в новом жилом комплексе, район Сен-Жан-д'Анжели, Ницца, Лазурный Берег, Франция Жи…
$381,784
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Квартира 2 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/6
🔑Квартира с ремонтом в самом центре города 🏨 Комплекс премиум класса 💰Подходит для инв…
$245,053
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Квартира 2 комнаты в Больё-сюр-Мер, Франция
Квартира 2 комнаты
Больё-сюр-Мер, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция Жи…
$653,298
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Квартира 4 комнаты в Бри-сюр-Марн, Франция
Квартира 4 комнаты
Бри-сюр-Марн, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Резиденция выполнена в кл…
$621,857
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Квартира 2 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 2 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 17
Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция Комплекс п…
$412,993
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Квартира 2 комнаты в Л’Аи-ле-Роз, Франция
Квартира 2 комнаты
Л’Аи-ле-Роз, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 17
Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция Благоустроенный жилой комплекс вкл…
$352,787
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Квартира 1 комната в Villiers sur Marne, Франция
Квартира 1 комната
Villiers sur Marne, Франция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в Вилье-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс состоит из двух корпу…
$233,024
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Квартира 3 комнаты в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 3 комнаты
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 6
Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция…
$433,798
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Квартира 2 комнаты в La Queue en Brie, Франция
Квартира 2 комнаты
La Queue en Brie, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлагает современное …
$252,789
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Квартира 3 комнаты в Антиб, Франция
Квартира 3 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция В центре комплекса ме…
$507,138
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Квартира 2 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 2 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс в районе Фаброн, Ницца, Лазурный Берег, Франция Закрытая резиденция в …
$331,395
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Квартира 2 комнаты в Сен-Бартельми, Франция
Квартира 2 комнаты
Сен-Бартельми, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/4
💫 Квартира под ключ на Лазурном берегу Франции 💫 Парковочные места (2 шт., включены в сто…
$275,461
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Новые квартиры в современном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция В удивительно …
$377,623
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Квартира 2 комнаты в Rueil Malmaison, Франция
Квартира 2 комнаты
Rueil Malmaison, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция В комплексе ест…
$354,737
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Квартира 3 комнаты в 9 bis, Франция
Квартира 3 комнаты
9 bis, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
🔑 Kваpтиpа под ключ в нескольких минутах oт пляжей и гoр 🛕Эксклюзивноe жилье 🔐Привaтна…
$502,685
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Квартира 1 комната в Ницца, Франция
Квартира 1 комната
Ницца, Франция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Количество этажей 8
Новые квартиры «под ключ» для сдачи в аренду, Ницца, Лазурный Берег, Франция В этом уникаль…
$109,854
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Квартира 3 комнаты в Ле-Канне, Франция
Квартира 3 комнаты
Ле-Канне, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция Современный ж…
$366,180
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Квартира 2 комнаты в Кретей, Франция
Квартира 2 комнаты
Кретей, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция Современный жилой компл…
$262,464
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Квартира 3 комнаты в Route de Seine, Франция
Квартира 3 комнаты
Route de Seine, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/5
Шикарная квартира на берегу Сены рядом с Парижем 📍 Cormeilles-en-Parisis (95240) 🏡 L’E…
$413,225
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Агентство
Зарубежная недвижимость
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Квартира 2 комнаты в Антиб, Франция
Квартира 2 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в окружении леса, Антиб, Лазурный Берег, Франция Жилой комплекс предла…
$293,434
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Квартира 2 комнаты в Le Plessis Robinson, Франция
Квартира 2 комнаты
Le Plessis Robinson, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 7
Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция Здание в неокла…
$311,981
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Квартира 2 комнаты в Plaisir, Франция
Квартира 2 комнаты
Plaisir, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлага…
$257,990
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Квартира 4 комнаты в Пюто, Франция
Квартира 4 комнаты
Пюто, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 77 м²
Количество этажей 6
Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс ка внутри т…
$809,341
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Квартира 4 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 4 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс рядом со всей инфраструктурой в Ницце, Лазурный Берег, Франция Небольш…
$795,817
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