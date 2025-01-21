Квартира в новостройке EG-114 Wadi Jebal is a cliffside residential project in Soma Bay

О проекте:

Wadi Jebal — это прибрежный жилой проект на скалистом утёсе в Сома Бей, с панорамными видами на Красное море и малоэтажной застройкой. Виллы, лоджи и апартаменты сочетают современный дизайн с природой, создавая уединённый и элегантный образ жизни у моря.

Ключевые особенности:

Расположение на скале с видом на Красное море

Только 15% территории застроено для сохранения природы

Современный дизайн, природные оттенки и панорамные окна

Частные сады и бассейны на высоте

Привилегированный доступ ко всем удобствам Сома Бей

Доступные типы недвижимости:

Wadi Jebal предлагает тщательно спроектированные виллы, органично вписывающиеся в окружающий ландшафт.

Вилла с 3 спальнями

Преимущества локации:

100 метров до пляжа

Жизнь на склоне с захватывающими морскими панорамами

Расположен в курортной зоне Сома Бей

Шаговая доступность до пляжей, гольфа, спа и марины Сома Бей

Инфраструктура:

Частные бассейны и сады

Пляжи и лагуны Сома Бей

Поле для гольфа Cascades Championship

Центр талассотерапии Cascades Spa & Thalasso

Дайвинг-центр ORCA

Рестораны, развлечения и велнес-программы по всему Сома Бей

План оплаты:

10% первоначальный взнос, оставшаяся сумма — в 28 равных квартальных платежей на 7 лет. Скидки при полной оплате наличными.

О нас:

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