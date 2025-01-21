Квартира в новостройке EG-114 Wadi Jebal is a cliffside residential project in Soma Bay

О проекте:
Wadi Jebal — это прибрежный жилой проект на скалистом утёсе в Сома Бей, с панорамными видами на Красное море и малоэтажной застройкой. Виллы, лоджи и апартаменты сочетают современный дизайн с природой, создавая уединённый и элегантный образ жизни у моря.
Ключевые особенности:
Расположение на скале с видом на Красное море
Только 15% территории застроено для сохранения природы
Современный дизайн, природные оттенки и панорамные окна
Частные сады и бассейны на высоте
Привилегированный доступ ко всем удобствам Сома Бей
Доступные типы недвижимости:
Wadi Jebal предлагает тщательно спроектированные виллы, органично вписывающиеся в окружающий ландшафт.
Вилла с 3 спальнями
Преимущества локации:
100 метров до пляжа
Жизнь на склоне с захватывающими морскими панорамами
Расположен в курортной зоне Сома Бей
Шаговая доступность до пляжей, гольфа, спа и марины Сома Бей
Инфраструктура:
Частные бассейны и сады
Пляжи и лагуны Сома Бей
Поле для гольфа Cascades Championship
Центр талассотерапии Cascades Spa & Thalasso
Дайвинг-центр ORCA
Рестораны, развлечения и велнес-программы по всему Сома Бей
План оплаты:
10% первоначальный взнос, оставшаяся сумма — в 28 равных квартальных платежей на 7 лет. Скидки при полной оплате наличными.
О нас:
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