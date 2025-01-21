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  4. Квартира в новостройке EG-114 Wadi Jebal is a cliffside residential project in Soma Bay

Квартира в новостройке EG-114 Wadi Jebal is a cliffside residential project in Soma Bay

Сафага, Египет
от
$1,38 млн
;
7
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 27121
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Сафага

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Wadi Jebal — это прибрежный жилой проект на скалистом утёсе в Сома Бей, с панорамными видами на Красное море и малоэтажной застройкой. Виллы, лоджи и апартаменты сочетают современный дизайн с природой, создавая уединённый и элегантный образ жизни у моря.

Ключевые особенности:

  • Расположение на скале с видом на Красное море

  • Только 15% территории застроено для сохранения природы

  • Современный дизайн, природные оттенки и панорамные окна

  • Частные сады и бассейны на высоте

  • Привилегированный доступ ко всем удобствам Сома Бей

Доступные типы недвижимости:
Wadi Jebal предлагает тщательно спроектированные виллы, органично вписывающиеся в окружающий ландшафт.

  • Вилла с 3 спальнями

Преимущества локации:

  • 100 метров до пляжа

  • Жизнь на склоне с захватывающими морскими панорамами

  • Расположен в курортной зоне Сома Бей

  • Шаговая доступность до пляжей, гольфа, спа и марины Сома Бей

Инфраструктура:

  • Частные бассейны и сады

  • Пляжи и лагуны Сома Бей

  • Поле для гольфа Cascades Championship

  • Центр талассотерапии Cascades Spa & Thalasso

  • Дайвинг-центр ORCA

  • Рестораны, развлечения и велнес-программы по всему Сома Бей

План оплаты:
10% первоначальный взнос, оставшаяся сумма — в 28 равных квартальных платежей на 7 лет. Скидки при полной оплате наличными.

О нас:
DevoDirect — ваш прямой доступ к проверенным застройщикам по всему миру.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 220.0
Цена за м², USD 6,274
Цена квартиры, USD 1,38 млн

Местонахождение на карте

Сафага, Египет

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Квартира в новостройке EG-114 Wadi Jebal is a cliffside residential project in Soma Bay
Сафага, Египет
от
$1,38 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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