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  4. Квартира в новостройке EG-111 Perched on Soma Bay’s eastern cliffs, Soma Coves is a luxury coastal retreat by Abu Soma

Квартира в новостройке EG-111 Perched on Soma Bay’s eastern cliffs, Soma Coves is a luxury coastal retreat by Abu Soma

Сафага, Египет
от
$408,371
;
6
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27113
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Сафага

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Расположенный на восточных скалах Сома-Бэй, Soma Coves — это роскошное прибрежное убежище от застройщика Abu Soma Touristic Development. Проект занимает 130 федданов, из которых только 15 % застроено, и предлагает беспрепятственные виды на море и риф в спокойной природной атмосфере.

Ключевые особенности:

  • Первоклассное расположение на возвышенных скалах Сома-Бэй

  • Общая площадь: 130 федданов

  • Панорамные виды на море, риф и закаты

  • Низкая плотность застройки: только 15 %

  • Планируемая сдача: конец 2026 – 2027 года

  • Застройщик: Abu Soma Touristic Development Company

 

Доступные объекты:
Soma Coves предлагает изысканную подборку прибрежных домов, гармонично сочетающихся с окружающим ландшафтом:

  • Апартаменты с 1 спальней

  • Апартаменты с 2 спальнями

  • Апартаменты с 3 спальнями

  • Шале с 3 спальнями

  • Виллы с 3 спальнями

 

Преимущества расположения:
Soma Coves находится всего в 45 км к югу от Международного аэропорта Хургады, обеспечивая уединение и удобный доступ.

  • Восточные скалы полуострова Сома-Бэй

  • Примерно 200–400 метров пешком до пляжа с прямым доступом

  • Часть курорта Soma Bay площадью 10 миллионов м²

  • Рядом с мариной, гольф-полем, спа и дайвинг-центрами

 

Удобства:
Soma Coves предлагает роскошную курортную жизнь с природной гармонией и развлечениями:

  • Прямой доступ к частному пляжу

  • Центры дайвинга и кайтсерфинга (Orca и Kite House)

  • Гольф-поле, разработанное Гэри Плейером

  • Клубный дом, спа, зоны йоги и фитнес-центр

  • Рестораны, кафе, крытые и открытые бассейны

  • Озеленённые сады и пешеходно-велосипедные дорожки

  • Подземная парковка, умная система безопасности и солнечные панели

  • Пожарная безопасность и медицинская клиника на территории

 

Платёжные условия:
Предлагается предоплата 10 % и 28 равных ежеквартальных платежей в течение 7 лет по наличной цене. Доступны специальные скидки при полной оплате.

О нас:
DevoDirect — ваша прямая связь с квалифицированными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 88.0
Цена за м², USD 4,641
Цена квартиры, USD 408,371
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 108.0
Цена за м², USD 4,645
Цена квартиры, USD 501,633
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 161.0
Цена за м², USD 4,214
Цена квартиры, USD 678,396
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 185.0
Цена за м², USD 4,687
Цена квартиры, USD 867,007
Квартиры Шале
Площадь, м² 124.0
Цена за м², USD 4,611
Цена квартиры, USD 571,768

Местонахождение на карте

Сафага, Египет

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Квартира в новостройке EG-111 Perched on Soma Bay’s eastern cliffs, Soma Coves is a luxury coastal retreat by Abu Soma
Сафага, Египет
от
$408,371
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