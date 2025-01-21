Квартира в новостройке EG-111 Perched on Soma Bay’s eastern cliffs, Soma Coves is a luxury coastal retreat by Abu Soma

О проекте:

Расположенный на восточных скалах Сома-Бэй, Soma Coves — это роскошное прибрежное убежище от застройщика Abu Soma Touristic Development. Проект занимает 130 федданов, из которых только 15 % застроено, и предлагает беспрепятственные виды на море и риф в спокойной природной атмосфере.

Ключевые особенности:

Первоклассное расположение на возвышенных скалах Сома-Бэй

Общая площадь: 130 федданов

Панорамные виды на море, риф и закаты

Низкая плотность застройки: только 15 %

Планируемая сдача: конец 2026 – 2027 года

Застройщик: Abu Soma Touristic Development Company

Доступные объекты:

Soma Coves предлагает изысканную подборку прибрежных домов, гармонично сочетающихся с окружающим ландшафтом:

Апартаменты с 1 спальней

Апартаменты с 2 спальнями

Апартаменты с 3 спальнями

Шале с 3 спальнями

Виллы с 3 спальнями

Преимущества расположения:

Soma Coves находится всего в 45 км к югу от Международного аэропорта Хургады, обеспечивая уединение и удобный доступ.

Восточные скалы полуострова Сома-Бэй

Примерно 200–400 метров пешком до пляжа с прямым доступом

Часть курорта Soma Bay площадью 10 миллионов м²

Рядом с мариной, гольф-полем, спа и дайвинг-центрами

Удобства:

Soma Coves предлагает роскошную курортную жизнь с природной гармонией и развлечениями:

Прямой доступ к частному пляжу

Центры дайвинга и кайтсерфинга (Orca и Kite House)

Гольф-поле, разработанное Гэри Плейером

Клубный дом, спа, зоны йоги и фитнес-центр

Рестораны, кафе, крытые и открытые бассейны

Озеленённые сады и пешеходно-велосипедные дорожки

Подземная парковка, умная система безопасности и солнечные панели

Пожарная безопасность и медицинская клиника на территории

Платёжные условия:

Предлагается предоплата 10 % и 28 равных ежеквартальных платежей в течение 7 лет по наличной цене. Доступны специальные скидки при полной оплате.

О нас:

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