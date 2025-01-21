Квартира в новостройке EG-111 Perched on Soma Bay’s eastern cliffs, Soma Coves is a luxury coastal retreat by Abu Soma

О проекте:
Расположенный на восточных скалах Сома-Бэй, Soma Coves — это роскошное прибрежное убежище от застройщика Abu Soma Touristic Development. Проект занимает 130 федданов, из которых только 15 % застроено, и предлагает беспрепятственные виды на море и риф в спокойной природной атмосфере.
Ключевые особенности:
Первоклассное расположение на возвышенных скалах Сома-Бэй
Общая площадь: 130 федданов
Панорамные виды на море, риф и закаты
Низкая плотность застройки: только 15 %
Планируемая сдача: конец 2026 – 2027 года
Застройщик: Abu Soma Touristic Development Company
Доступные объекты:
Soma Coves предлагает изысканную подборку прибрежных домов, гармонично сочетающихся с окружающим ландшафтом:
Апартаменты с 1 спальней
Апартаменты с 2 спальнями
Апартаменты с 3 спальнями
Шале с 3 спальнями
Виллы с 3 спальнями
Преимущества расположения:
Soma Coves находится всего в 45 км к югу от Международного аэропорта Хургады, обеспечивая уединение и удобный доступ.
Восточные скалы полуострова Сома-Бэй
Примерно 200–400 метров пешком до пляжа с прямым доступом
Часть курорта Soma Bay площадью 10 миллионов м²
Рядом с мариной, гольф-полем, спа и дайвинг-центрами
Удобства:
Soma Coves предлагает роскошную курортную жизнь с природной гармонией и развлечениями:
Прямой доступ к частному пляжу
Центры дайвинга и кайтсерфинга (Orca и Kite House)
Гольф-поле, разработанное Гэри Плейером
Клубный дом, спа, зоны йоги и фитнес-центр
Рестораны, кафе, крытые и открытые бассейны
Озеленённые сады и пешеходно-велосипедные дорожки
Подземная парковка, умная система безопасности и солнечные панели
Пожарная безопасность и медицинская клиника на территории
Платёжные условия:
Предлагается предоплата 10 % и 28 равных ежеквартальных платежей в течение 7 лет по наличной цене. Доступны специальные скидки при полной оплате.
О нас:
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