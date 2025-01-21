Квартира в новостройке EG-125 Lyv by Caesar is a 206-acre resort community in Ras El Hekma

О проекте:
Lyv от Caesar — это курортное сообщество площадью 206 акров в Рас-эль-Хекме, предлагающее вдохновлённую Средиземноморьем жизнь у моря. С 400 метрами пляжа, спокойной атмосферой и природной красотой — это идеальное место для отдыха, водных развлечений и семейного уединения.
Основные особенности:
Закрытое сообщество на 206 акров с 400 м пляжа
Расположен на 200 км в Рас-эль-Хекме, Северное побережье
Окружен природой, коралловыми рифами и морским бризом
Идеально для релаксации, водного спорта и семейных каникул
Доступные типы жилья:
Lyv предлагает премиальные шале и виллы, продуманные для комфортной семейной жизни у моря.
Шале с 2 спальнями
Шале с 3 спальнями
Таунхаус с 3 спальнями +R
Особенности локации:
Идеально расположен на Северном побережье Египта с лёгким доступом к главным направлениям.
400 м белого песчаного пляжа
200 км Рас-эль-Хекма
1 минута до Mountain View Ras El Hekma
1 минута до Caesar Bay
Лёгкий 3-часовой путь от Каира
Удобства:
Lyv предлагает полноценный курортный образ жизни с роскошной инфраструктурой и природным окружением:
75,000 м² лагуна и бассейны
Пляжный ресторан и бар ESCĀ
Бутик-отель, тренажерный зал, спа и sky lounge
Торговый район с кафе и ресторанами
Детская площадка и игровая зона
Мини-лагуны, зелёные долины и прогулочные тропы
Wi-Fi, уборка, видеонаблюдение, противопожарная защита
План оплаты:
Lyv предлагает готовые к заселению шале с рассрочкой на 10 лет без первого взноса. Для частных домов — 2,5% на 12 лет и единоразовый платёж 5% через 3 года.
О нас:
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