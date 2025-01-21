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  4. Квартира в новостройке EG-125 Lyv by Caesar is a 206-acre resort community in Ras El Hekma

Квартира в новостройке EG-125 Lyv by Caesar is a 206-acre resort community in Ras El Hekma

Mountainview Ras El Hekma, Египет
от
$212,119
;
9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27132
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Матрух
  • Деревня
    Mountainview Ras El Hekma

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Lyv от Caesar — это курортное сообщество площадью 206 акров в Рас-эль-Хекме, предлагающее вдохновлённую Средиземноморьем жизнь у моря. С 400 метрами пляжа, спокойной атмосферой и природной красотой — это идеальное место для отдыха, водных развлечений и семейного уединения.

Основные особенности:

  • Закрытое сообщество на 206 акров с 400 м пляжа

  • Расположен на 200 км в Рас-эль-Хекме, Северное побережье

  • Окружен природой, коралловыми рифами и морским бризом

  • Идеально для релаксации, водного спорта и семейных каникул

Доступные типы жилья:
Lyv предлагает премиальные шале и виллы, продуманные для комфортной семейной жизни у моря.

  • Шале с 2 спальнями

  • Шале с 3 спальнями

  • Таунхаус с 3 спальнями +R

Особенности локации:
Идеально расположен на Северном побережье Египта с лёгким доступом к главным направлениям.

  • 400 м белого песчаного пляжа

  • 200 км Рас-эль-Хекма

  • 1 минута до Mountain View Ras El Hekma

  • 1 минута до Caesar Bay

  • Лёгкий 3-часовой путь от Каира

Удобства:
Lyv предлагает полноценный курортный образ жизни с роскошной инфраструктурой и природным окружением:

  • 75,000 м² лагуна и бассейны

  • Пляжный ресторан и бар ESCĀ

  • Бутик-отель, тренажерный зал, спа и sky lounge

  • Торговый район с кафе и ресторанами

  • Детская площадка и игровая зона

  • Мини-лагуны, зелёные долины и прогулочные тропы

  • Wi-Fi, уборка, видеонаблюдение, противопожарная защита

План оплаты:
Lyv предлагает готовые к заселению шале с рассрочкой на 10 лет без первого взноса. Для частных домов — 2,5% на 12 лет и единоразовый платёж 5% через 3 года.

О нас:
DevoDirect — ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 85.0
Цена за м², USD 2,496
Цена квартиры, USD 212,119
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 105.0 – 135.0
Цена за м², USD 2,267 – 3,586
Цена квартиры, USD 238,079 – 484,164

Местонахождение на карте

Mountainview Ras El Hekma, Египет

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Квартира в новостройке EG-125 Lyv by Caesar is a 206-acre resort community in Ras El Hekma
Mountainview Ras El Hekma, Египет
от
$212,119
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Buildix Real Estate
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Застройщик
Buildix Real Estate
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