Квартира в новостройке EG-125 Lyv by Caesar is a 206-acre resort community in Ras El Hekma

О проекте:

Lyv от Caesar — это курортное сообщество площадью 206 акров в Рас-эль-Хекме, предлагающее вдохновлённую Средиземноморьем жизнь у моря. С 400 метрами пляжа, спокойной атмосферой и природной красотой — это идеальное место для отдыха, водных развлечений и семейного уединения.

Основные особенности:

Закрытое сообщество на 206 акров с 400 м пляжа

Расположен на 200 км в Рас-эль-Хекме, Северное побережье

Окружен природой, коралловыми рифами и морским бризом

Идеально для релаксации, водного спорта и семейных каникул

Доступные типы жилья:

Lyv предлагает премиальные шале и виллы, продуманные для комфортной семейной жизни у моря.

Шале с 2 спальнями

Шале с 3 спальнями

Таунхаус с 3 спальнями +R

Особенности локации:

Идеально расположен на Северном побережье Египта с лёгким доступом к главным направлениям.

400 м белого песчаного пляжа

200 км Рас-эль-Хекма

1 минута до Mountain View Ras El Hekma

1 минута до Caesar Bay

Лёгкий 3-часовой путь от Каира

Удобства:

Lyv предлагает полноценный курортный образ жизни с роскошной инфраструктурой и природным окружением:

75,000 м² лагуна и бассейны

Пляжный ресторан и бар ESCĀ

Бутик-отель, тренажерный зал, спа и sky lounge

Торговый район с кафе и ресторанами

Детская площадка и игровая зона

Мини-лагуны, зелёные долины и прогулочные тропы

Wi-Fi, уборка, видеонаблюдение, противопожарная защита

План оплаты:

Lyv предлагает готовые к заселению шале с рассрочкой на 10 лет без первого взноса. Для частных домов — 2,5% на 12 лет и единоразовый платёж 5% через 3 года.

О нас:

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